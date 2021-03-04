我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

李克強：中國今年GDP目標6％以上 赤字率下調

中國軍費成長6.8% 李克強：全面加強練兵備戰

中央社／北京5日電
中國十三屆第四次會議今日舉行。（取材自央視新聞截圖）
中國十三屆第四次會議今日舉行。（取材自央視新聞截圖）

今天出爐的中國年度國防預算，金額比去年成長6.8%。中國國務院總理李克強上午發表政府工作報告時則表示，要全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。

中國13屆全國人民代表大會4次會議上午9時在北京人民大會堂開幕，根據新華網文字實錄，李克強在談及今年度中國軍事工作時作上述表示。

他說，過去一年國防和軍隊建設取得新的重大成就，軍隊在維護國家安全和疫情防控中，展示出過硬本領和優良作風。

李克強指出，新一年要深入貫徹中共總書記習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊的絕對領導，嚴格落實軍委主席負責制，聚焦建軍一百年奮鬥目標，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍。

他又說，全面加強練兵備戰，統籌應對各方向、各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。優化國防科技工業布局，完善國防動員體系，各級政府要大力支持國防和軍隊建設。

李克強還提到，過去5年「十三五」時期（2016年到2020年）的國防和軍隊建設水平大幅提升，國家安全全面加強，社會保持和諧穩定。他說，「十四五」時期（2021年到2025年）要統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。

他強調，要堅持總體國家安全觀，加強國家安全體系和能力建設。強化國家經濟安全保障，實施糧食、能源資源、金融安全戰略。全面提高公共安全保障能力，維護社會穩定和安全。

李克強作政府工作報告後，官方公布的中國政府預算草案報告顯示，今年度中國國防預算金額為人民幣1兆3553億元，比去年成長6.8%，已連續5年突破人民幣兆元。

這份預算草案報告並稱，要加強財力保障，大力支持國防和軍隊現代化建設，促進國防實力和經濟實力同步提升。落實好退役軍人相關保障，支持做好軍隊離休退休安置和軍隊轉業工作，繼續提高優撫對象等人員撫恤和生活補助標準。

中國 李克強 預算

上一則

李克強：中國今年GDP目標6％以上 赤字率下調

下一則

人大開幕式結束 83歲董建華跌倒 數人扶起

延伸閱讀

李克強：中國今年GDP目標6％以上 赤字率下調

李克強：中國今年GDP目標6％以上 赤字率下調
「人間奇蹟」習宣布近億人脫貧：沒哪一國能這麼短時間實現

「人間奇蹟」習宣布近億人脫貧：沒哪一國能這麼短時間實現
翁山蘇姬視訊出庭新罪名加身 緬軍隊進駐大城恐「殺戮前兆」

翁山蘇姬視訊出庭新罪名加身 緬軍隊進駐大城恐「殺戮前兆」
李克強視察山西運城 逛市集買了四種年貨

李克強視察山西運城 逛市集買了四種年貨

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
最快8月！美中擬取消相互旅行限制

最快8月！美中擬取消相互旅行限制
華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美