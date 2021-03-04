中國軍費成長6.8% 李克強：全面加強練兵備戰

中國十三屆第四次會議今日舉行。（取材自央視新聞截圖）

今天出爐的中國 年度國防預算 ，金額比去年成長6.8%。中國國務院總理李克強 上午發表政府工作報告時則表示，要全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。

中國13屆全國人民代表大會4次會議上午9時在北京人民大會堂開幕，根據新華網文字實錄，李克強在談及今年度中國軍事工作時作上述表示。

他說，過去一年國防和軍隊建設取得新的重大成就，軍隊在維護國家安全和疫情防控中，展示出過硬本領和優良作風。

李克強指出，新一年要深入貫徹中共總書記習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊的絕對領導，嚴格落實軍委主席負責制，聚焦建軍一百年奮鬥目標，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍。

他又說，全面加強練兵備戰，統籌應對各方向、各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。優化國防科技工業布局，完善國防動員體系，各級政府要大力支持國防和軍隊建設。

李克強還提到，過去5年「十三五」時期（2016年到2020年）的國防和軍隊建設水平大幅提升，國家安全全面加強，社會保持和諧穩定。他說，「十四五」時期（2021年到2025年）要統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國。

他強調，要堅持總體國家安全觀，加強國家安全體系和能力建設。強化國家經濟安全保障，實施糧食、能源資源、金融安全戰略。全面提高公共安全保障能力，維護社會穩定和安全。

李克強作政府工作報告後，官方公布的中國政府預算草案報告顯示，今年度中國國防預算金額為人民幣1兆3553億元，比去年成長6.8%，已連續5年突破人民幣兆元。

這份預算草案報告並稱，要加強財力保障，大力支持國防和軍隊現代化建設，促進國防實力和經濟實力同步提升。落實好退役軍人相關保障，支持做好軍隊離休退休安置和軍隊轉業工作，繼續提高優撫對象等人員撫恤和生活補助標準。