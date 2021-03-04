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李克強：中國今年GDP目標6％以上 赤字率下調

李克強：中國今年GDP目標6％以上 赤字率下調

中央社／上海5日電
中國國務院總理李克強。（中新社）
中國國務院總理李克強。（中新社）

中國國務院總理李克強今天在第13屆全國人民代表大會4次會議中宣讀政府報告時宣布，中國今年的GDP成長目標設定6%以上；財政赤字率3.2%左右，較去年略下調。

李克強指出，2021年發展主要預期目標為：國內生產毛額（GDP）成長6%以上；城鎮新增就業人口1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；消費者物價指數年增率3%左右；進出口量穩質升，國際收支基本平衡；居民收入穩步成長。

他接著提出，生態環境品質進一步改善，單位國內生產總值能耗降低3%左右，主要汙染物排放量繼續下降；糧食產量保持在1.3兆斤（6500億公斤）以上。

此外，李克強表示，今年財政赤字率擬按3.2%左右安排，比去年政府工作報告中的赤字率3.6%有所下調，並且不再發行抗疫特別國債。

李克強說，經濟增速是綜合性指標，今年預期目標設定為6%以上，考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量（品質）發展。

他表示，經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，和今後目標平穩銜接，有利實現可持續健康發展。

2020年因受2疫情影響，中國未設GDP成長目標，為1994年來首次。今年「兩會」前，許多報導也曾指，為避免地方債務持續增高，中國可能連續第2年不設目標。

不過也有專家主張今年仍要訂出GDP目標。中新社日前引述全國政協經濟委員會副主任劉世錦表示，「GDP指標還是要看的」，但建議可引入居民平均收入、單位GDP碳排放強度等體現新發展理念的指標。

李克強 中國 就業

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