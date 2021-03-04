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回應布林肯 北京：中美總可找到管控分歧的辦法

特派記者呂佳蓉／北京報導
中國外交部發言人汪文斌。圖／取自中新社
中國外交部發言人汪文斌。圖／取自中新社

美國國務卿布林肯3日表示，中美關係是本世紀最大地緣政治挑戰，並提及涉港涉疆問題。對此，中國外交部今表示，只要雙方堅持相互尊重，平等相待，中美總可以找到化解和管控分歧的辦法，實現雙贏、共贏。

據中媒澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌今指出，全球化時代以意識形態畫線，拉幫結派，搞針對特定國家的小圈子不得人心、沒有出路。中美兩國歷史、文化、制度不盡相同，在一些問題上難免存在分歧，關鍵是要相互尊重，平等相待，以建設性的方式妥善加以管控和處理。

汪文斌強調，對話總比對立好，合作總比對抗強。歷史和現實表明，只要雙方堅持相互尊重，平等相待。中美總可以找到化解和管控分歧的辦法，實現雙贏、共贏。

汪文斌重申，中方在涉疆、涉港、經貿問題上的立場是一貫的、明確的。中國致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家的主權安全發展利益。

汪文斌說，希望美方客觀理性看待中國和中美關係，順應時代潮流，摒棄陳舊過時的零和思維，採取理性務實的對華政策，按照兩國元首通話精神，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正軌，更好造福兩國和世界人民。

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