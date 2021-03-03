兩會4日登場 政協力挺愛國者治港

霧霾下的兩會 大陸全國人大政協兩會四日在北京登場，北京也提高安保級別。兩會前夕，北京空氣不佳。Getty Images

中國 全國政協13屆四次會議將於今天登場，中國正式進入「兩會時間」。今年重點在於審查通過「19規劃和2035年遠景目標綱要」，不過，改變香港 選制話題因連日來中國輿論造勢，受高度關注。中國全國政協發言人郭衛民3日被問及香港選制時表示，「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義與核心要義，港版國安法與完善香港的選舉制度，都是堅持與完善「一國兩制」。

中國13屆全國人大四次會議和全國政協13屆四次會議將分別於5日和4日在北京 開幕，中國全國政協委員與人大代表已陸續抵達北京，北京升高保安級別，並加強疫情管控。今天起北京人民大會堂鄰近路段實施臨時交通管制，採訪兩會的媒體會前均需進行核酸檢測，力求保安與疫控滴水不漏。

中國全國政協於4日下午開幕，10日下午閉幕。郭衛民表示，會議壓縮至6天半與疫情防控要求有關。中國全國人大會議將於5日開幕，4日晚間9時40分將舉行記者會公布今年的議程。

由於北京近期一再拋出「愛國者治港」和改變香港選制的宣傳。港區人大代表葉國謙表示，這次會議很大機會加入香港選舉制度議題。

郭衛民3日對香港問題表示，中國全國政協將認真貫徹落實中共港澳工作大政方針，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識，堅定支持「愛國者治港」原則。

作為兩會首場記者會，郭衛民也對外澄清近期中國的政策，並指中國的國家形象下滑與「反華政客」影響有關，他們在疫情、香港、新疆等問題上抹黑中國，對西方民眾產生消極影響。

中共日前舉行全面脫貧大會，被質疑「脫貧標準」過低，郭衛民回應，中國有綜合性的脫貧標準，從收入來看，高於世界銀行制定的極端貧窮標準。

回應中國以疫苗外交擴大影響力一事，郭衛民稱，質疑中國想利用疫苗外交擴大地緣政治影響力，「是十分狹隘的」。他稱，截至2月底，中國已向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，向28個國家出口疫苗，「這個數量還在增加中」。