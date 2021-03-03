我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／疫苗、紓困、紐約連3州長性醜聞

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

兩會4日登場 政協力挺愛國者治港

特派記者呂佳蓉／北京報導
霧霾下的兩會 大陸全國人大政協兩會四日在北京登場，北京也提高安保級別。兩會前夕，北京空氣不佳。Getty Images
霧霾下的兩會 大陸全國人大政協兩會四日在北京登場，北京也提高安保級別。兩會前夕，北京空氣不佳。Getty Images

中國全國政協13屆四次會議將於今天登場，中國正式進入「兩會時間」。今年重點在於審查通過「19規劃和2035年遠景目標綱要」，不過，改變香港選制話題因連日來中國輿論造勢，受高度關注。中國全國政協發言人郭衛民3日被問及香港選制時表示，「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義與核心要義，港版國安法與完善香港的選舉制度，都是堅持與完善「一國兩制」。

中國13屆全國人大四次會議和全國政協13屆四次會議將分別於5日和4日在北京開幕，中國全國政協委員與人大代表已陸續抵達北京，北京升高保安級別，並加強疫情管控。今天起北京人民大會堂鄰近路段實施臨時交通管制，採訪兩會的媒體會前均需進行核酸檢測，力求保安與疫控滴水不漏。

中國全國政協於4日下午開幕，10日下午閉幕。郭衛民表示，會議壓縮至6天半與疫情防控要求有關。中國全國人大會議將於5日開幕，4日晚間9時40分將舉行記者會公布今年的議程。

由於北京近期一再拋出「愛國者治港」和改變香港選制的宣傳。港區人大代表葉國謙表示，這次會議很大機會加入香港選舉制度議題。

郭衛民3日對香港問題表示，中國全國政協將認真貫徹落實中共港澳工作大政方針，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識，堅定支持「愛國者治港」原則。

作為兩會首場記者會，郭衛民也對外澄清近期中國的政策，並指中國的國家形象下滑與「反華政客」影響有關，他們在疫情、香港、新疆等問題上抹黑中國，對西方民眾產生消極影響。

中共日前舉行全面脫貧大會，被質疑「脫貧標準」過低，郭衛民回應，中國有綜合性的脫貧標準，從收入來看，高於世界銀行制定的極端貧窮標準。

回應中國以疫苗外交擴大影響力一事，郭衛民稱，質疑中國想利用疫苗外交擴大地緣政治影響力，「是十分狹隘的」。他稱，截至2月底，中國已向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，向28個國家出口疫苗，「這個數量還在增加中」。

中國 香港 北京

上一則

快看世界／中國肛拭子檢測爭議 為何越演越烈？

下一則

香港公民黨譚文豪等4人突宣布退黨 原因不明

延伸閱讀

AZ疫苗抵台 11.7萬名醫護先打

AZ疫苗抵台 11.7萬名醫護先打
嬌生執行長：9月前推出18歲以下兒童疫苗

嬌生執行長：9月前推出18歲以下兒童疫苗
研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院
港人接種疫苗後死亡 專家：與疫苗無直接關係

港人接種疫苗後死亡 專家：與疫苗無直接關係

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00
12名持BNO護照的港人，日前在英國大鬧機場被拘留一夜後遣返香港。(Getty Images)

12港人持BNO護照移民英國 大鬧機場後遭拘留遣返

2021-02-25 01:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你
鄧超拍出驚人照片 楊冪壓胸禮服巨乳「呼之欲出」

鄧超拍出驚人照片 楊冪壓胸禮服巨乳「呼之欲出」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
發現紐約首例病人 華醫：錯過兒子第一步

發現紐約首例病人 華醫：錯過兒子第一步