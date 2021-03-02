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鍾南山：6月前中打疫苗達4成 全球群體免疫至少2年

記者林汪靜／綜合報導
國家衛健委高級別專家組組長鍾南山稱，中國有望在6月底實現40%人群接種。（美聯社）
國家衛健委高級別專家組組長鍾南山稱，中國有望在6月底實現40%人群接種。（美聯社）

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山1日晚間表示，全球人口需要大概二到三年時間來達成新冠肺炎群體免疫，甚至可能需要更長時間。他也引述中國疾控中心工作計畫稱，中國有望在6月底實現40%人群接種。

來源：youtube

路透報導，鍾南山在北京清華大學和布魯金斯學會聯合舉辦的有關中美疫情防控與合作的論壇上指出，從疫苗接種率來看，目前以色列92.46%，阿拉伯聯合大公國和英國分別是60.82%、30.13%，美國是22%，中國是3.56%。

鍾南山表示，疫苗的接種要盡快，越多人接種越好，一旦疫苗接種花的時間越長，就越可能有更多變異的毒株。他說：「我們問了CDC（中國疾控中心），他們說中國疫苗接種的目標是到6月底達到40%，但那時候可能也不足以達到群體免疫。」

鍾南山認為，要加速疫苗的生產以及準備好應對一些新毒株的新疫苗，「新冠疫情會不會變成流感？可能我們每年都需要再去打疫苗？誰也不知道，我也不知道它會不會真正變成流感性的疾病，這也是可能的，只要能開發出疫苗，包括有新的毒株就有新的疫苗應對，我們就可以正常地生活。」

不過，中國疾控中心主任高福較為樂觀，他認為，只要主要城市能夠做到戴口罩、勤洗手、保持社交距離，應該就會看到全球確診人數的增長很快放緩，還要考慮接種疫苗的人會越來越多，病毒也有可能會逐漸地減弱等。

高福說：「我覺得我們永遠也不可能回到之前的正常了，但是我們會進入到一個跟之前的正常相當接近的狀態，也許明年夏天應該可以達到那個階段了。」

香港文匯報報導，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友則表示，現在全球每天仍有30萬至40萬例新增病例，但全球疫情已經過了最高點，從1月中旬開始就有所緩解。「新冠疫情發展的未來走向將取決於三個因素：國家和社會採取的公共衞生措施、疫苗接種的覆蓋率，以及疫苗能提供多長時間的保護。」

北京市多家醫院共同組成的新冠疫苗接種隊伍來到清華大學校開展接種工作，計畫分5天時...
北京市多家醫院共同組成的新冠疫苗接種隊伍來到清華大學校開展接種工作，計畫分5天時間為全校30000餘名學生進行接種。（新華社）

疫苗 中國 疫情

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