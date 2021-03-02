鍾南山：6月前中打疫苗達4成 全球群體免疫至少2年

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山稱，中國有望在6月底實現40%人群接種。（美聯社）

中國 國家衛健委高級別專家組組長鍾南山1日晚間表示，全球人口需要大概二到三年時間來達成新冠肺炎群體免疫，甚至可能需要更長時間。他也引述中國疾控中心工作計畫稱，中國有望在6月底實現40%人群接種。

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路透報導，鍾南山在北京清華大學和布魯金斯學會聯合舉辦的有關中美疫情 防控與合作的論壇上指出，從疫苗 接種率來看，目前以色列92.46%，阿拉伯聯合大公國和英國分別是60.82%、30.13%，美國是22%，中國是3.56%。

鍾南山表示，疫苗的接種要盡快，越多人接種越好，一旦疫苗接種花的時間越長，就越可能有更多變異的毒株。他說：「我們問了CDC（中國疾控中心），他們說中國疫苗接種的目標是到6月底達到40%，但那時候可能也不足以達到群體免疫。」

鍾南山認為，要加速疫苗的生產以及準備好應對一些新毒株的新疫苗，「新冠疫情會不會變成流感？可能我們每年都需要再去打疫苗？誰也不知道，我也不知道它會不會真正變成流感性的疾病，這也是可能的，只要能開發出疫苗，包括有新的毒株就有新的疫苗應對，我們就可以正常地生活。」

不過，中國疾控中心主任高福較為樂觀，他認為，只要主要城市能夠做到戴口罩、勤洗手、保持社交距離，應該就會看到全球確診人數的增長很快放緩，還要考慮接種疫苗的人會越來越多，病毒也有可能會逐漸地減弱等。

高福說：「我覺得我們永遠也不可能回到之前的正常了，但是我們會進入到一個跟之前的正常相當接近的狀態，也許明年夏天應該可以達到那個階段了。」

香港文匯報報導，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友則表示，現在全球每天仍有30萬至40萬例新增病例，但全球疫情已經過了最高點，從1月中旬開始就有所緩解。「新冠疫情發展的未來走向將取決於三個因素：國家和社會採取的公共衞生措施、疫苗接種的覆蓋率，以及疫苗能提供多長時間的保護。」