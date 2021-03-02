港馬拉松審訊民主派 4被告送醫

前香港眾志秘書長黃之鋒（後三起）、民主黨前主席胡志偉和人民力量副主席譚得志，在警員戒護下步出監獄前往法院開庭。（路透）

香港 47名民主派人士參加立法會初選而被控以「串謀顛覆國家政權罪」的案件，在馬拉松 庭訊兩天後，僅處理約38名被告的保釋申請，香港國安法指定法官、總裁判官蘇惠德2日晚決定審訊至10時休庭，3日繼續審訊，處理餘下9個保釋申請。

由於此案被控人數眾多，1日馬拉松式聆訊至2日凌晨，休庭後2日繼續，至昨晚10時休庭仍未處理完，被告、律師、法官的身體和精神都超負荷。有4名被告庭上病發送院，庭外支持者通宵留守支持，最多時逾千人。

香港民主派55人參與去年7月的立法會初選，今年1月被以港版國安法拘捕，其中47人被控以「串謀顛覆國家政權罪」，3月1日在西九龍裁判法院開庭審理。港府律政司除提出各人的罪名，還申請把案件押後3個月至5月31日，說警方需要時間繼續調查，又反對47人保釋。而辯方律師反對押後3個月，指其圖未審先囚，質疑控方濫用權力和程序。

法庭由1日午後開始聽取各辯方律師提出的保釋申請，聆訊持續至2日凌晨近3時。總裁判官蘇惠德表示，基於有被告體力不支，宣布押後案件至2日上午11時半處理。部分律師代表申請缺席部分聆訊，法官表明會等候所有被告完成陳詞方作決定。

被控的灣仔區議會主席楊雪盈凌晨近2時在庭上暈到，後由救護員送往醫院，與正在醫院留醫的另一名被告徐子見同被交由警方看管。凌晨散庭後，再有3名被告譚凱邦、林景楠及梁國雄報稱不適，送往明愛醫院。

1日早上起，大批市民聚集法院外聲援，大批警員戒備，期間有民眾呼喊反送中 口號。