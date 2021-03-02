歐盟關切外媒在中國遭干擾 籲北京尊重新聞自由

北京天安門廣場。記者劉宛琳／攝影

歐洲聯盟駐中國 代表團今天發布聲明，關切在中國的外國記者受到愈來愈多騷擾和恐嚇，據稱這是中國對外媒報導觀點的報復。歐盟 呼籲中國遵守國際法，人民有接受和傳遞訊息的自由。

歐盟駐中代表團今天表示，駐華外國記者協會（FCCC）今年3月1日發布年度報告，內容引發歐盟關切。

這份報告指出，在中國的外國記者愈來愈多面臨簽證限制，包括直接拒簽、有限度地延長，甚至取消現有簽證，據稱中國對這些外國記者分享的訊息或媒體表達的觀點進行報復。

報告除陳述中國為阻止外國記者合法工作而進行騷擾的情況，並指出外媒及其家屬安全面臨危險，且隸屬於外媒的中國籍員工也受到更大的壓力。

歐盟對在中國的外國記者表示聲援，強調外國記者在跨越國界傳遞信息、促進歐盟與中國相互了解有重要作用，並呼籲中國確保遵守國家和國際法規定的義務。

歐盟說，「中華人民共和國憲法」指出公民有言論、出版的自由；另根據「世界人權宣言」人人有權享有主張和發表意見的自由；以及透過任何媒介及不分國界尋求、接受和傳遞訊息和思想的自由。

駐華外國記者協會年度報告表示：「中國的宣傳機器正奮力重新掌控疫情 公衛災難的論述，值此之際，外國媒體試圖報導疫情時頻頻遭受阻撓。…中國已把這波疾病大流行當成又一種控制記者的手段。」

協會表示，中國經常使用嚴格的防疫措施來阻撓或威脅記者，有些記者「在被要求離開否則得接受隔離檢疫後，被迫放棄採訪行程」。

中國當局去年拘押替中國國家媒體服務的澳洲公民成蕾（Cheng Lei），隨後又拘留替彭博新聞（Bloomberg News）工作的中國人范若依（Haze Fan），理由皆為涉嫌危害國家安全。