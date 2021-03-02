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中國人大代表提案：藝人一次吸毒 終身禁演

中央社台北2日電

鑑於中國藝人不時傳出吸毒，至今未絕，有中國全國人大代表準備提案，建議以法律明文規定「一次吸毒，終身禁演」，防止涉毒藝人鑽漏洞變相復出，甚至以「改過自新」作為炒作題材。

綜合中國媒體報導，提出這項建議案的是廣東籍全國人大代表、兼任律師事務所主任的朱列玉。他指出，近年明星吸毒的醜聞頻繁曝光，而中國娛樂圈涉毒亂象的背後，顯現的是行業規範、社會輿論對明星禁毒的不足，以及法律、法規的缺漏。

朱列玉表示，截至2019年底，中國吸毒者有214.8萬人。其中，濫用大麻者以外籍人士、有境外學習或工作經歷者及演藝人員為主。

他指出，儘管中國行業規範及地方性法規對明星涉毒行為有一定程度懲戒，但目前的措施仍不足以遏止這種亂象，部分涉毒藝人仍能鑽制度漏洞亮相。若不嚴令禁止他們再次踏足演藝圈，會讓其他藝人看到即使吸毒也可以復出，甚至可以打著「改過自新」的旗號炒作。

朱列玉說，如果這類藝人不被禁演，反會因為醜聞炒作獲得更多的關注和利益。因此，法律應準確界定「禁演」範圍，明確利益相關人員及公司的連帶責任。

他認為，限制涉毒藝人的影視作品播放是特殊職業的屬性問題，就像有傳染病的人就不能當廚師，有性侵性騷擾史的人就不能當老師一樣。

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