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中網媒：敢報復中國 禁台產品進口將排山倒海而來

記者林則宏／即時報導
中國網路媒體警告，台灣若敢報復鳳梨無法出口中國，各種禁止台系產品進口將排山倒海而來。記者林則宏／攝影
中國網路媒體警告，台灣若敢報復鳳梨無法出口中國，各種禁止台系產品進口將排山倒海而來。記者林則宏／攝影

中國宣布3月1日起暫停從台灣進口鳳梨後，有學者專家建議台灣以禁止出口汽車晶片到中國反制。對此，中國知名微信公眾號《寧南山》指出，出口制裁需硬實力支撐。台灣若敢大規模報復，「各種禁止台系產品進口將會排山倒海」。

寧南山標榜是「有價值的產業、經濟、政治和生活內容信息提供者」，真實背景無從得知，但中國外交部發言人華春瑩曾在例行記者會上引用寧南山的評論，中國一些媒體也會轉載寧南山的文章。

對於台灣部分人士提議台灣可採取禁止晶片出口中國作為報復，寧南山指出，「出口制裁這種東西，是需要硬實力在背後支撐的」，聯發科、瑞昱、聯詠等公司的晶片並不具備不可替代性，台灣具有較高不可替代性的主要是台積電的先進製程代工，但這又涉及美國利益。

「難道台灣敢說美國公司芯片，包括高通、蘋果之類的芯片準備運往中國的一律不接單，這樣相當於制裁美國公司了，沒有絲毫可能性。」

文中說，還有一個辦法就是禁止台廠為中國提供代工服務，但台積電、聯電、力晶等公司在中國都有工廠，不接中國公司訂單，豈不是大量的投資打了水漂？

而且這將利好中芯國際、華虹、三星等台系代工廠的競爭對手，尤其三星5奈米已量產，只不過產能和性能不如台積電，是台積電在代工領域的最大威脅。

寧南山指出，台灣對中國公司和商品的抵制心理過去就非常強烈，華為、中興等通信設備更無法進入台灣市場，台灣法律還禁止中國疫苗進口。

文章表示，台灣對中國製造的抵制和禁止已是常態，台灣當局不會因鳳梨無法出口而大規模報復。其次，鳳梨僅占台灣對中國出口金額的萬分之二，構不成實質性打擊，為此升級報復沒有必要。

第三兩岸經濟實力存在絕對差距，若台灣敢於主動挑起貿易戰大規模報復，「那簡直正中大陸的窮台派的下懷，各種禁止台系產品進口將會排山倒海」。

寧南山最後表示，台灣現在已是台獨意識占主流的島嶼，「為什麽要讓台獨分子賣東西賺錢呢？」從鳳梨這件事也可以看出，中國已開始從經濟領域實質性打擊台獨，這也是中國民眾內心的呼聲。

中國 台灣 台積電

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