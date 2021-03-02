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英國駐中大使：外媒批評不代表不喜歡中國

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
英國駐華大使吳若蘭。圖／中新網
英國駐華大使吳若蘭。圖／中新網

英國駐北京大使吳若蘭今在微信公眾號發文，表示外媒批評中國，不代表他們不喜歡中國，而是發揮監督的作用，並指許多中國記者與企業都支持給予媒體自由更多空間。

吳若蘭今日以「外國媒體憎恨中國嗎？」為題發文。他在文中指出，外國媒體在中國的行為是獨立的，並對本國政府與中國政府的行為進行監督。不過，中國官媒近期發表攻擊外媒的報導愈來愈多，並被指控「反華」，中國日報還形容為「憎恨中國者」。

吳若蘭指出，在英國，媒體被稱為「第四產業」，記者可以針對任何話題採訪政客，並提出尖銳的問題；英國媒體也展開調查工作，揭露不法行為，為少數群體發聲。

他接著表示，中國媒體也能秉持輿論監督的原則提供一些批判性報導，點名中媒「財新」在新冠肺炎疫情中的調查揭露地方政府如何壓制吹哨醫生與隱瞞病毒人傳人的事實等等，而受到讚譽。除了「財新」外，「財經」、「新京報」、「北青深一度」都發揮了作用，也提到2015年前央視記者柴靜推出一部關於中國空氣汙染的紀錄片「穹頂之下」。

吳若蘭指出，很多中國記者和企業都支持給與更多空間的媒體自由，甚至環球時報總編胡錫進之前曾呼籲廣開言路，在微博上說：「中國還是應多放開言路，鼓勵、寬容建設性批評」。

吳若蘭表示，無論在世界何地，批判性的報導都不能證明記者不喜歡這個國家。相反，它證明了媒體自由的價值，可以帶來更準確的資訊和指出需要改變的地方。希望未來這類來自西方媒體和中國媒體的重要報導可以得到更大的認可。

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