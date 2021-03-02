「極大心理負擔」 日要求中國別對日本人採肛拭子

肛拭子取樣，圖為示意圖。（視頻截圖）

中國部分地區防疫採用肛門拭子檢測 ，傳出美方盼外交官豁免獲北京當局正面回應後，日本 內閣官房長官加藤勝信昨日表示，日本政府已要求中國方面停止對日本赴華入境人員採取肛拭子的檢測方式，加藤勝信稱這一檢測過程會造成檢測者極大的心理負擔。

路透報導，加藤勝信在日本政府的新聞發布會上表示，一些日本公民向日本駐華大使館報告稱，他們接受了肛拭子檢測，這給他們造成巨大的心理痛苦。日本政府尚未收到中方將改變檢測程序的回應，因此日本政府將繼續敦促中方免除日本公民接受這種檢驗方法。

此外，加藤勝信還表示，目前尚不清楚具體有多少位日本公民接受過這種核酸檢測方式。

環球時報報導，在昨日的中國外交部例行記者會上，日本廣播協會記者也就此事提問稱：「關於日本來華人員入境時進行核酸檢測的問題，日本駐華使館認為，如果採取肛拭子檢測方式，可能導致被檢測人心理負擔大，希望中方重新評估有關做法。請問中方對此有何回應？」

對此中國外交部發言人汪文斌表示，中方根據疫情形勢變化，按照相關法律法規，科學動態調整相關防疫措施。具體情況請你向中方主管部門詢問。

此前，曾有美國 媒體報導稱，一些美國駐華外交官告訴美國國務院，他們在中國接受了肛拭子檢測。美國國務院發言人在回應華盛頓郵報問詢時稱，美國正在「評估所有合理的選」，以確保「與『維也納外交關係公約』保持一致的情況下，盡可能保留美國官員的尊嚴 。」2月25日，中國外交部發言人趙立堅在回應此事時表示，經核實，中方從未要求美國駐華外交人員進行肛拭子檢測。

中國日報報導，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗稱，研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。目前肛拭子採集只對重點人群使用。

此外，中新社早前報導，北京協和醫院感染內科副主任曹瑋表示，無論是從新冠病毒感染人群的隨訪數據還是2003年「非典」時期的數據來看，從糞便中排毒是冠狀病毒感染過程中會出現的一個現象。一般而言，糞便核酸檢測陽性的持續時間會比鼻咽、口咽拭子更長。但在疫情流行區、高風險地區等病例數量較多的地區，肛拭子檢測也會對人員需要隔離的時間和場所提出更高要求，「不太可能推廣到全員篩查性檢測」。