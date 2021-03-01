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習近平：靠鬥爭走到今天 未來也要鬥爭 增強底線思維

中央社／北京2日電
中國國家主席習近平1日在中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班式上發表講話。（新華社）
中國國家主席習近平1日在中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班式上發表講話。（新華社）

中共總書記習近平昨天在中央黨校發表談話時提出，中共「依靠鬥爭走到今天，也必然要依靠鬥爭贏得未來」，面臨的風險考驗「一點也不會比過去少」，因此要增強「底線思維」。

中共中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班3月1日舉行開班典禮，據官媒新華社，習近平在致詞時強調，「敢於鬥爭」是中共的鮮明品格。中共依靠鬥爭走到今天，也必然要依靠鬥爭贏得未來。

習近平稱，中共開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，「面臨的風險和考驗一點也不會比過去少」。

因此，他要求，年輕幹部要「自覺加強鬥爭歷練，在鬥爭中學會鬥爭，在鬥爭中成長提高，努力成為敢於鬥爭、善於鬥爭的勇士」；也要加強戰略謀劃，把握大勢大局，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，分清輕重緩急，科學排兵布陣，牢牢掌握鬥爭主動權。

習近平還說，年輕幹部要「增強底線思維」，定期對風險因素進行全面排查；善於經一事長一智，由此及彼、舉一反三，「練就鬥爭的真本領、真功夫」。

他在致詞時也提到，當今世界，「百年未有之大變局」正加速演進，中國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，同時在前進道路上仍面臨著許多難關和挑戰。

因此，習近平要求中共幹部要「自覺加強政治歷練，接受嚴格的黨內政治生活淬煉，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，使自己的政治能力同擔任的工作職責相匹配」。

他又說，年輕幹部要有「檢身若不及」的自覺，經常對照黨的理論、對照黨章黨規黨紀、對照初心使命、對照黨中央部署要求，主動查找、勇於改正自身缺點和不足。還要本著對黨、對事業、對同志高度負責的精神「大膽開展批評」等。

中共 習近平 勇士

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