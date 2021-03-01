辱英烈…微博大V「辣筆小球」被批捕 央視播懺悔畫面

四名解放軍在去年中印邊境衝突中犧牲。(視頻截圖)

「刑法修正案（十一）」1日正式施行，曾發布質疑中印邊境 衝突解放軍死傷言論的微博 認證大V「辣筆小球」、前中國媒體記者仇子明因涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪被批准逮捕，成為觸犯這一新罪名被捕的第一人。同一天，央視新聞聯播也播出「辣筆小球」出鏡懺悔的畫面。

去年6月，中印邊境爆發衝突。事隔8個月，解放軍報首度披露，邊防團團長祁發寶在事件身受重傷，四名官兵犧牲。

北京日報旗下微信公眾號長安街知事報導，2月19日仇子明在微博使用帳號「辣筆小球」，先後發布兩條信息，貶低、嘲諷衛國戍邊的英雄烈士。

據網友截圖，「辣筆小球」當日發文稱，「最大的官——團長活下來了，看來這個團長個性是『飛將+脱兔+神機+血路+強運』。」

2月20日，仇子明被公安 機關刑事拘留，南京市建鄴區人民檢察院依法介入偵查。2月25日，公安機關以涉嫌尋釁滋事罪提請檢察機關批准逮捕。

3月1日，「刑法修正案（十一）」正式施行，南京檢察機關表示，仇子明觸犯了「刑法修正案（十一）」第35條的規定，侵害英雄烈士名譽、榮譽，嚴重損害衛國戍邊英雄烈士的人格尊嚴，嚴重損害衛國戍邊軍人形象，損害社會公共利益，依法應予追訴。同時，為維護英雄烈士的合法權益，在軍事檢察機關的支持配合下，南京檢察機關決定公益訴訟立案並開展調查。

據報導，今年38歲的仇子明，南京人，網名「辣筆小球」，該帳號是有254萬粉絲的微博認證大V。

另有網友指出其身分是「經濟觀察報」員工。「經濟觀察報」官微日前聲明仇子明早在2015年就已離職，其言行與該報沒有任何關係。

香港01報導，最高檢機關報「檢察日報」主辦的短片品牌「正義酷」1日在官方微博發布「辣筆小球」被捕後畫面，他在影片中表示，「我這樣的行為，可以說是一種良知泯滅的行為。我對此也非常地自責，非常地懊悔。」

他還表示，「我的網絡文風輕狂、誇張，喜歡用一些特立獨行的觀點，和一些冷僻、生僻的詞彙描述事情。我能拿個手機坐在家裡發這樣的微博，這樣和平的環境，是戍邊戰士用生命、鮮血換來的，而我在事實不明朗、掌握信息不全面的情況下，還用這樣輕浮的詞彙描述戍邊團長，不僅是貶低這位團長的形象，也是影響了整個邊防戰士的形象。」

觀察者網報導，同一天，「辣筆小球」出鏡懺悔的新聞，也登上了「新聞聯播」，用時約一分鐘。