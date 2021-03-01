港中大學生會幹事全體辭職 指遭死亡恐嚇

香港中文大學學生會全體幹事1日在上任首日宣布全體辭職，因成員遭受死亡恐嚇與威脅。（圖取自facebook.com/CUHKofficial）

香港 中文大學學生會全體幹事今天在上任首日宣布全體辭職，因為成員遭受死亡恐嚇與威脅，日前不得不撤回參選宣言與政綱，但撤回後也代表他們獲得的民意授權已經失效。

綜合立場新聞、香港蘋果 日報報導，中大學生會新當選的內閣「朔夜」原本今天上任，但他們卻宣布集體辭職，並向近4000選民致歉。會長林睿晞表示，總辭原因之一，是因為遭受死亡恐嚇。

他說，對這些死亡恐嚇、威嚇和威脅，「我們實在沒辦法不撤回以上的文件（政綱），我們想藉這個機會再向選民和大眾致歉，是我們的懦弱，是我們沒有辦法承受這些牽連到家人的安全威脅。」

林睿晞說，今天的辭職決定就是他們撤回以上的文件背負起政治責任，「因為一旦撤回了我們的政綱，昨日的民意授權已經完全失效。」

他並表示，校方26日晚間曾非正式約見學生代表，席間校方代表暗示，若繼續以中大學生會名義服務學生，會考 慮進一步以同樣方式處分其他學生組織，並考慮對「朔夜」成員進行紀律聆訊，最嚴重可影響其學位。

副會長羅子維則稱，學生會選舉程序是基於學生自治的原則而設，選擇在上任後才辭職，是希望展現「朔夜」是獲民意授權的當選內閣，不容校方以非正當形式DQ（取消資格），踐踏民意。

中大學生組織「朔夜」上月以集體形式參選並當選學生會，預定3月1日運作。

在學生會就任前，中大校方於上月26日發表聲明，指「朔夜」早前發表的參選政綱與言論可能違反國家安全法，還對大學作了失實指控，並利用校園作為政治宣傳的平台，違背了大學的宗旨，令大學聲譽受損。

中大校方並暫停為學生會代收學生會會費；要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任；暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務﹔暫停校方為學生會幹事會提供行政與大學場地支援。

聲明並強調，若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括下令有關學生暫時停學或予以開除。

隔天，「朔夜」宣布撤回之前發表的所有政綱。

「朔夜」今天並未說明「死亡恐嚇」來自何方，以及有無報警求助。

根據機制，中大學生會代表會若接受「朔夜」請辭，將舉辦補選。