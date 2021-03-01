外國記者評中國媒體自由下滑 疫情成限制採訪工具

示意圖。駐華外國記者協會（FCCC）表示，中國把2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情當成「又一種控制記者的手段」，在2020年，中國「媒體自由迅速縮減」。 路透資料照片

駐華外國記者協會（FCCC）今天表示，中國 把2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情 當成「又一種控制記者的手段」，在2020年，中國「媒體自由迅速縮減」。

中國在2019年底出現新型冠狀病毒後，大致已控制住疫情。儘管如此，北京仍全速宣傳中國防疫有效的官方論調，並壓制批評中國在疫情初期應對不當的聲音。

駐華外國記者協會以150份記者回覆和分社主管的訪問為基礎，作成年度報告。記者當中沒有人向協會表示工作環境改善，連續第3年出現這項結果。

綜合法新社與路透社報導，駐華外國記者協會在年度報告中表示：「中國的宣傳機器正奮力重新掌控這場公衛災難的論述，值此之際，外國媒體試圖報導疫情時，頻頻遭受阻撓。…中國已把這波疾病大流行，當成又一種控制記者的手段。」

協會表示，中國經常使用嚴格的防疫措施來阻撓或威脅記者，有些記者「在遭要求離開否則得接受隔離檢疫後，被迫放棄採訪行程」。

約42%的回覆者說，他們曾被用衛生和安全理由要求離開或拒絕進入某處，而他們並未構成風險。

駐華記者協會指出，記者被要求遵守他人毋須適用的措施；當局引進的防疫檢查哨站和接觸追蹤App，也「替中國當局創造蒐集資料、監視外國記者及其消息來源的額外機會」。

記者們表示，在率先爆出疫情的武漢市，醫護人員等消息人士面臨當局訊問，或被警告不要接受採訪。

這份年度報告並指出，在中國被控大規模侵害人權的新疆，記者面臨的騷擾特別嚴重。

中國當局也使用簽證限制來施壓記者。一般而言，駐中國外國記者可獲效期1年的簽證，必須每年更新。駐華外國記者協會則說，至少有13名記者被給予效期6個月以下的媒體證。

此外，在美中關係惡化之際，中國當局自去年9月起，停止發放新記者證給美國新聞機構的記者。

駐華外國記者協會另提到，隨著中國與數個西方國家關係惡化，2020年出現「自30多年前天安門大屠殺後規模最大的外國記者驅逐行動」。

在2020下半年，外國記者更變成「外交齟齬的人質」，中國政府安全人員告訴兩名澳洲 媒體記者他們被禁止離境。這兩人向澳洲外交使領館尋求庇護，隨後匆匆逃離中國。

中國當局去年另拘押了替中國國家媒體服務的澳洲公民成蕾（Cheng Lei），隨後又拘留替彭博新聞（Bloomberg News）工作的中國人范若依（Haze Fan），理由皆為涉嫌危害國家安全。

駐華外籍記者協會的調查結果也警告，外媒成為中國國營媒體假新聞活動的目標，有人就稱受訪者其實是拿錢辦事的演員。