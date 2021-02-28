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日媒：美專家指中國廣設ICBM設施 提高對美反擊力

記者蔡佩芳／台北報導
圖為中國2019年國慶閱兵時展示東風-41（DF-41）洲際彈道飛彈。 路透資料照片
圖為中國2019年國慶閱兵時展示東風-41（DF-41）洲際彈道飛彈。 路透資料照片

日本媒體共同社報導，美國專家調查獲悉，中國軍方很可能在內蒙古自治區新設至少16處洲際彈道飛彈（ICBM）的發射設施，並稱此舉有「提高對美國反擊能力的意圖」。

共同社訪問了分析衛星照片並彙總提出論文的美國智庫美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）核問題專家Hans M. Kristensen。

Hans M. Kristensen透露，2016年以降，中共位於沙漠地帶的軍事演習場，分成三期開發，至少建設16處發射設施，其中11處是從去年下半年開工。中國目前擁有18至20處發射設施，若新建部分也完工，數量將幾乎翻倍。據分析，其中4處將在1年內、剩餘部分將在數年內完工。

共同社報導，Hans M. Kristensen指出，各處設施分別保持2.2公里以上間隔修建，或許是為了防止多處同時被毀。且附近挖掘了兩條長約350公尺隧道，從位置和形狀來看，目的可能是防止機動發射裝置和導彈被從上空發現。

據分析，相比原來的使用液體燃料的飛彈，新設施適用能夠更快發射的固體燃料導彈。比洲際彈道飛彈東風-5型設施更小，很可能設想對應包括新型多彈頭東風-41型在內的固體燃料飛彈。

Hans M. Kristensen分析指出，中國軍方有可能得出結論認為，一方面通過預警系統，保護固體燃料飛彈，一邊使用，是維持反擊能力的唯一方法。

美國 中國 彈道飛彈

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