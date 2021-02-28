我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

達叔再見了！吳孟達肝癌逝世 經典片段一次回顧

港47人被控顛覆國家政權罪 通宵被扣1日提訊

記者林宸誼／綜合報導
香港警方起訴戴耀廷等47人涉嫌「串謀顛覆國家政權」。28日下午，港大法律學院前副教授戴耀廷，應警方要求提早到馬鞍山警署報到。 （中通社）
香港警方起訴戴耀廷等47人涉嫌「串謀顛覆國家政權」。28日下午，港大法律學院前副教授戴耀廷，應警方要求提早到馬鞍山警署報到。 （中通社）

香港警方28日表示，將以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年一月被拘捕的人士，這些人將被通宵扣留， 1日11時將在西九龍裁判法院審訊，包括民主黨林卓廷﹑尹兆堅、公民黨楊岳橋、社會民主連線梁國雄、岑子杰等，全部人不准保釋。

綜合港媒報導，港警在今年1月6日以違反港版國安法第22條「顛覆國家政權」罪為由，拘捕了55名發起及參與泛民主派「35+初選」的人士。

除了人在獄中的前香港眾志秘書長黃之鋒及人民力量副主席譚得志，其餘被捕者原訂於4月8日到警署報到，但他們先前收到通知，須提早於28日下午到全港各區多個警署報到。

香港明報報導，負責統籌民主派初選的港大法律學院前副教授戴耀廷已到馬鞍山警署報到，他在警署外表示無話可說；社會民主連線岑子杰、民主黨黃碧雲也已到油麻地警署報到；荃灣區議員岑敖暉則到西區警署報到。

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠到馬鞍山警署報到，他表示「我無做錯事、無做違法事」，並透過港媒直播鏡頭說「香港人加油」。

社會民主連線28日下午證實，梁國雄及前民陣召集人岑子杰，已被警方起訴串謀顛覆國家政權罪，他們1日將在西九龍裁判法院出庭。

星島日報報導，55名被捕人士中，只有民主黨鄺俊宇、李國麟、涂謹申、李芝融、安德里、袁偉傑、劉凱文及關尚義等8人28日未被起訴。

香港 民主黨 灣區

上一則

不敢換工作、跳槽沒人要！35歲成職場歧視一道坎

延伸閱讀

眾院219：212票通過紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

眾院219：212票通過紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費
港媒：83歲老戲骨余慕蓮血癌惡化 呼吸費力進食難

港媒：83歲老戲骨余慕蓮血癌惡化 呼吸費力進食難
眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費
字節跳動被控掃描使用者臉部蒐個資 9200萬和解

字節跳動被控掃描使用者臉部蒐個資 9200萬和解

熱門新聞

大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷
吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」