港47人被控顛覆國家政權罪 通宵被扣1日提訊

香港警方起訴戴耀廷等47人涉嫌「串謀顛覆國家政權」。28日下午，港大法律學院前副教授戴耀廷，應警方要求提早到馬鞍山警署報到。 （中通社）

香港 警方28日表示，將以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年一月被拘捕的人士，這些人將被通宵扣留， 1日11時將在西九龍裁判法院審訊，包括民主黨 林卓廷﹑尹兆堅、公民黨楊岳橋、社會民主連線梁國雄、岑子杰等，全部人不准保釋。

綜合港媒報導，港警在今年1月6日以違反港版國安法第22條「顛覆國家政權」罪為由，拘捕了55名發起及參與泛民主派「35+初選」的人士。

除了人在獄中的前香港眾志秘書長黃之鋒及人民力量副主席譚得志，其餘被捕者原訂於4月8日到警署報到，但他們先前收到通知，須提早於28日下午到全港各區多個警署報到。

香港明報報導，負責統籌民主派初選的港大法律學院前副教授戴耀廷已到馬鞍山警署報到，他在警署外表示無話可說；社會民主連線岑子杰、民主黨黃碧雲也已到油麻地警署報到；荃灣區 議員岑敖暉則到西區警署報到。

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠到馬鞍山警署報到，他表示「我無做錯事、無做違法事」，並透過港媒直播鏡頭說「香港人加油」。

社會民主連線28日下午證實，梁國雄及前民陣召集人岑子杰，已被警方起訴串謀顛覆國家政權罪，他們1日將在西九龍裁判法院出庭。

星島日報報導，55名被捕人士中，只有民主黨鄺俊宇、李國麟、涂謹申、李芝融、安德里、袁偉傑、劉凱文及關尚義等8人28日未被起訴。