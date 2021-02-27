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中國首款腺病毒載體疫苗 「克威莎」年產5億劑效力68%

記者陳言喬／綜合報導
中國首個腺病毒載體新冠疫苗已在2月25獲批附條件上市，此款疫苗是全球第一個進入臨床的新冠疫苗，歷時一年多的研發，只需施打一劑。重症保護率達到90%以上，總體保護效力在68%。(歐新社)
中國首個腺病毒載體新冠疫苗已在2月25獲批附條件上市，此款疫苗是全球第一個進入臨床的新冠疫苗，歷時一年多的研發，只需施打一劑。重症保護率達到90%以上，總體保護效力在68%。(歐新社)

中國首個腺病毒載體新冠疫苗已在2月25獲批附條件上市，此款疫苗是全球第一個進入臨床的新冠疫苗，歷時一年多的研發，只需施打一劑。重症保護率達到90%以上，總體保護效力在68%。

此款腺病毒載體新冠疫苗是天津康希諾公司與解放軍軍事科學院院士陳薇團隊合作研發。陳薇在接受央視訪問時表示，他們研發的是基因工程疫苗，基因工程疫苗最大的特點就是能夠快速化的生產。今年年產能可達到五億劑，且因是打一針，代表可供5億人接種。

陳薇說，他們在巴基斯坦對1萬8000多人的研究，重症保護率能達到90%以上。目前為止接種的人群包括在極端環境下的人群，沒有發現跟疫苗相關的嚴重不良反應，也沒有發現跟其他疫苗有不一樣的特別特殊的不良反應。

此款疫苗的名稱為「克威莎」，三期臨床試驗期中分析資料結果顯示，在單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65%。

陳薇表示，此款疫苗能支撐六個月。六個月後若疫情還沒有結束，他們研究發現再打一針後，可以有十倍、廿倍免疫反應的增高。

她說，去年四月進入二期臨床時，就放開了年齡的上限。當時最年長的志願者是84歲的熊先生，因是隨機雙盲的，後來揭盲時熊先生的抗體是陽性。6到18歲的臨床也已做完了，安全性資料也有，但現在還沒批准6到18歲的施打。

克威莎已經在部分人群中緊急使用。公開消息顯示，康希諾與墨西哥衛生部簽署預購框架協定，供應3500萬劑新冠疫苗。

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