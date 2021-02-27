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中國擬制定印花稅法 維持證券交易稅等現行稅率不變

記者李仲維／即時報導
中國印花稅法草案27日提請全國人大常委會初次審議，將基本維持現行稅率水準。中新社
中國印花稅法草案27日提請全國人大常委會初次審議，將基本維持現行稅率水準。中新社

中國印花稅法草案27日提請十三屆全國人大常委會初次審議。草案基本維持現行稅率水準，借款合同、買賣合同、技術合同、證券交易等稅目維持現行稅率不變。

中新社報導，1988年8月，中國國務院發布《中華人民共和國印花稅暫行條例》，規定在中國境內書立或領受合同、產權轉移書據、營業帳簿和權利、許可證照等，應稅憑證的單位和個人應當繳納印花稅。1992年，中國統一對上海證券交易所、深圳證券交易所的股票交易徵收印花稅。2018年，國務院同意對存托憑證的出讓方徵收印花稅。

中國此次制定印花稅法，總體上按照稅制平移、保持現行稅制框架和稅負水準基本不變，將《暫行條例》和證券交易印花稅有關規定提升為法律。同時，根據實際情況對部分內容作必要調整，適當簡並稅目、降低部分稅率。

在納稅人方面，草案規定，在中國境內書立應稅憑證或進行證券交易的單位和個人，為印花稅的納稅人。證券交易印花稅對證券交易的出讓方徵收，不對受讓方徵收。

在稅目稅率方面，草案基本維持現行稅率水準，適當簡併稅目稅率、減輕稅負。一是借款合同、買賣合同、技術合同、證券交易等稅目維持現行稅率不變；二是將加工承攬合同、建設工程勘察設計合同、貨物運輸合同的稅率由萬分之五降為萬分之三；三是將營業帳簿的稅率由萬分之五降為萬分之二點五；四是取消對權利、許可證照每件徵收人民幣5元印花稅的規定。

在稅收優惠方面，草案總體維持現行稅收優惠政策不變，在保留《暫行條例》中免稅規定的同時，將現行有關文件規定的部分稅收優惠政策提升為法律。同時規定，根據國民經濟和社會發展的需要，國務院可以規定減徵或免徵印花稅。

證券 中國 國務院

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