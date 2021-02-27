羞辱學生「你媽掙多少錢？」天津教師被撤資格

天津一名中學老師以家長收入羞辱學生，遭撤銷教師資格。（取自學校官網）

天津一名中學老師遭踢爆，竟對學生說出：「你爸媽一個月掙多少錢，別怪我瞧不起你！XX的媽媽一年掙的錢都比你媽50年掙的多，你們素質能一樣嗎？」等充滿歧視 性語言，引發大陸輿論譁然。天津市津南區教育局 證實情況屬實，27日宣布依據《教師資格條例》撤銷該名教師資格。

據媒體報導，這名老師為天津市咸水沽第二中學一名女老師，該名教師曾被該校評為「最美教師」，並曾多次被評為津南區數學學科優秀教師。

據澎湃新聞報導，根據外流的對話錄音檔顯示，這名女教師還對學生表示，「以往送到我班裡的學生，家裡都是當官的，要麼條件特別好。……你媽媽掙多少錢哪？」

音頻被上傳網路，不少網友批評這名老師涉嫌攀比家長歧視學生。事發後，網路傳出一份疑似這名老師在學生家長微信 群的回應，她似乎仍不覺得自己這番話有何不妥。

這名老師表示，「老師向你道歉，我給你提供了素材，你錄了，你的無心之舉讓我火了，你不要有任何心理負擔，我不會找你（麻煩），這個你放心。」

這名老師還說，「就當你成長過程和我開了個玩笑，我依舊把你們當成自己的孩子教育，你們不努力，就會不如你的父母，就會階層下移！望各位家長把這段話讀給自己的孩子，讓孩子安心，別怕！」

對此，天津市津南區教育局27日表示，經調查，並與有關人員核實，情況屬實。

津南區教育局稱，這名教師「嚴重違背師德師風，造成極其惡劣影響」。經區教育局黨委研究決定，給予其黨內嚴重警告處分，降低崗位等級，並依據《教師資格條例》撤銷其教師資格，調離崗位；對學校主要負責人進行問責，給予黨內警告處分。