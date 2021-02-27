學者：北京施老招要美回談判桌 缺乏互信踢鐵板

中國 喊話美中關係「重回正軌」，學者分析中國外交部長王毅 的談話及美方回應指出，美中目前仍缺乏互信；中方重施故技想拉美國 回談判桌，但美方缺乏動機「配合演出」。

到底王毅對美釋出的是「善意」、還是「威脅」居多，曾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國際安全項目擔任研究助理的澳洲國立大學（Australian National University）亞太學院講師宋文笛接受中央社採訪時分析，美中目前仍處於彼此試探底線的階段、為後續談判「定錨」，同時呼籲對方優先做出讓步。不過，美中都不願優先單方面讓步。

宋文笛舉例，除了普世價值，美國總統拜登期待說服中國接受美國基於自身價值必會批評中方在人權、政經治理等領域的作為，因此中方不需對相關批評過度反應，但王毅不接招，依然要求美國「相互尊重，不干涉彼此內政」，並把美中關係近年急轉直下幾乎全歸咎於美方。

不過，宋文笛指出，王毅的語氣「硬中帶軟」，且修辭和議題刻意投拜登政府及美國民主黨人士所好。在戰略層面，王毅提出「安撫」美方的說法，重申中國不爭霸，也無意對外「輸出意識形態」；在修辭和議題層面，王毅提及「共同價值」、「多邊主義」、「氣候變化」等，甚至為收編美國右派及商界，提及「推進更高水平的對外開放」，暗示中國不排除鬆綁各項商貿壁壘。

前美國川普政府的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在論述上刻意將「中國」與「中共」明顯區隔。宋文笛指出，無論外交辭令如何變化，中方對美方所釋出訊息萬宗不離「勿挑戰中共在中國的領導統御地位」；若美方無意配合，中方沒有理由優先退讓。

美方目前對中方的軟硬兼施喊話反應冷淡。宋文笛表示，中方未有具體承諾，卻呼籲美國單方面讓步以營造友好合作氛圍，這是中方慣用策略；由於美中互信不足，美國缺乏誘因率先讓步。

宋文笛指出，美中目前處於競爭為主，但合作及衝突兼具的「鬥而不破」格局。雙邊關係要在短期內有進展，研判從價值觀及政經治理相關議題下手難有所成，但國際多邊機制及高層互訪是可能的突破點：多邊機制屬於「共同利益」範疇，高層互訪則有助累積互信。

不過，宋文笛表示，研判拜登政府仍將對北京強硬一段時間，以拉開、穩固對中戰略縱深，並確保有利美方的談判基調。此外，拜登政府將透過強化與盟友的多邊協作機制，為進一步的對中作為打好國際支持基礎。

國防安全研究院國家安全研究所所長李哲全分析，中方施用的是老招，當新任美國總統上任、尤其逢政黨輪替時，中方就會採取類似的「軟硬兼施」話術與作為，以利為接下來的美中過招取得「先發優勢」。

李哲全指出，中方或許認為拜登政府亟欲恢復對話，因此不避諱強勢態度、拉高中國上談判桌的「價碼」，但當前中國對美國的威脅及挑戰前所未見，壓制中國是美國兩黨共識，研判美方不會輕易妥協。