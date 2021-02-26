復工無望！武漢弘芯將遣散所有員工

曾被視為是中國發展半導體產業「國家隊」成員之一的武漢弘芯半導體已徹底玩完，將遣散所有員工。（取材自36氪）

據財新網等中國媒體報導，原號稱總投資 超過人民幣 千億元的武漢 弘芯半導體製造有限公司徹底玩完。由於復工無望，武漢弘芯已於26日通知全體員工，必須在28日下班前提出離職申請。

媒體取得的武漢弘芯前述通知內容稱，「結合公司現狀，公司無復工復產計畫，經公司研究決定，請全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理；休假人員可於線上辦理。」

所有遭遣散的員工能否得到補償，目前仍不得而知。武漢弘芯一名員工告訴財新網，「離職方案沒有給出任何配套補償，武漢弘芯高層也未作出任何解釋。」

這名員工還表示，「沒想到武漢弘芯會死這麽快，之前內部一直有傳言說小米、華為等公司或要接盤。有些員工想要N+1賠償（指按年資再加發一個月工資的資遣費），現在也都沒有了。」

不過，財新網指出，儘管武漢弘芯投資進程停擺一年，但一直都有按時發放員工薪水，本月20日員工也拿到了當月全部工資。

武漢弘芯2017年11月成立，號稱計畫投資人民幣1280億元（約198.7億美元），投入14奈米、7奈米及以下製程的邏輯晶片及先進晶圓封裝，當時還延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長。武漢弘芯並曾於2018年、2019年被湖北省政府列為省級重點建設項目。

但蔣尚義去年11月透過律師發表聲明，宣告他已於2020年6月辭去武漢弘芯董事、總經理、執行長（CEO）等一切職務。

「36氪」上個月底曾發表一篇詳細的報導，指稱武漢弘芯根本就是「千億芯片大騙局」。

財新網指出，去年11月至今，武漢弘芯股權幾經變更，武漢市東西湖區政府持股比例已從10%增至100%。當地政府接手後，曾計劃在今年6月完成工廠後續基礎設施建設，並同步進行招商引資，在找到投資人後政府即退出。

但「面對一個土地手續不齊全、廠房沒蓋好又缺乏核心技術團隊的項目，接盤實在需要勇氣」。財新網表示，解散全體員工後，武漢市東西湖區政府下一步如何收拾殘局仍備受市場關注。