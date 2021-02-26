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復工無望！武漢弘芯將遣散所有員工

記者林則宏／綜合報導
曾被視為是中國發展半導體產業「國家隊」成員之一的武漢弘芯半導體已徹底玩完，將遣散所有員工。（取材自36氪）
曾被視為是中國發展半導體產業「國家隊」成員之一的武漢弘芯半導體已徹底玩完，將遣散所有員工。（取材自36氪）

據財新網等中國媒體報導，原號稱總投資超過人民幣千億元的武漢弘芯半導體製造有限公司徹底玩完。由於復工無望，武漢弘芯已於26日通知全體員工，必須在28日下班前提出離職申請。

媒體取得的武漢弘芯前述通知內容稱，「結合公司現狀，公司無復工復產計畫，經公司研究決定，請全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理；休假人員可於線上辦理。」

所有遭遣散的員工能否得到補償，目前仍不得而知。武漢弘芯一名員工告訴財新網，「離職方案沒有給出任何配套補償，武漢弘芯高層也未作出任何解釋。」

這名員工還表示，「沒想到武漢弘芯會死這麽快，之前內部一直有傳言說小米、華為等公司或要接盤。有些員工想要N+1賠償（指按年資再加發一個月工資的資遣費），現在也都沒有了。」

不過，財新網指出，儘管武漢弘芯投資進程停擺一年，但一直都有按時發放員工薪水，本月20日員工也拿到了當月全部工資。

武漢弘芯2017年11月成立，號稱計畫投資人民幣1280億元（約198.7億美元），投入14奈米、7奈米及以下製程的邏輯晶片及先進晶圓封裝，當時還延攬台積電前營運長蔣尚義出任執行長。武漢弘芯並曾於2018年、2019年被湖北省政府列為省級重點建設項目。

但蔣尚義去年11月透過律師發表聲明，宣告他已於2020年6月辭去武漢弘芯董事、總經理、執行長（CEO）等一切職務。

「36氪」上個月底曾發表一篇詳細的報導，指稱武漢弘芯根本就是「千億芯片大騙局」。

財新網指出，去年11月至今，武漢弘芯股權幾經變更，武漢市東西湖區政府持股比例已從10%增至100%。當地政府接手後，曾計劃在今年6月完成工廠後續基礎設施建設，並同步進行招商引資，在找到投資人後政府即退出。

但「面對一個土地手續不齊全、廠房沒蓋好又缺乏核心技術團隊的項目，接盤實在需要勇氣」。財新網表示，解散全體員工後，武漢市東西湖區政府下一步如何收拾殘局仍備受市場關注。

武漢 投資 人民幣

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