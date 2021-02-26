中國飛彈女專家張金紅 遭撤銷全國政協委員資格

張金紅。（取材自觀察者網）

中國全國兩會 即將登場之際，中國彈道飛彈女專家張金紅24日被中國政協撤銷了全國政協委員的資格，官方迄今並未透露原因。

跡象顯示，張金紅被撤銷全國政協委員資格恐非正常因素，中國社交媒體「微博」已經撤下所有與她有關的內容，包括消息傳出後引發網友的議論。

中國全國政協即將於3月4日召開，新華社報導，中國政協第13屆全國委員會第49次主席會議24日審議通過了關於撤銷張金紅政協第13屆全國委員會委員資格的決定，提請第15次常委會會議追認。

中國航天科工集團有限公司官網資料顯示，張金紅現年55歲，河南舞陽人。1995年12月加入中國共產黨，1989年8月參加工作。航空航天工業部三院三部導彈總體設計專業研究生畢業，研究員。現任航天科工三院科技委常委、型號總設計師。

張金紅曾任中國航天科工三院某型號副總設計師，並負責「九五」預研型號的技術抓總工作，曾獲得中國航天部科學進步一等獎、二等獎，中國航太科工三院二等功等。

2018年1月，中國航天科工集團有8人當選第13屆全國政協委員，張金紅是其中一人。她因為是國防工業少見的女專家，此前被官方宣傳稱為「航天玫瑰」。

財新網報導，中國撤銷政協委員資格的現象並不少見，梳理相關原因可見，有些是因涉嫌違法犯罪，有些是因工作變動或者政協委員的正常換屆或者退休 。而張金紅被撤銷資格的原因仍有待官方進一步公布。