我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／9年資歷老將 林書豪仍被戲稱「冠狀病毒」

美爆炸性情報解密：沙烏地王儲批准殺害記者卡舒吉

中國飛彈女專家張金紅 遭撤銷全國政協委員資格

中央社／台北26日電
張金紅。（取材自觀察者網）
張金紅。（取材自觀察者網）

中國全國兩會即將登場之際，中國彈道飛彈女專家張金紅24日被中國政協撤銷了全國政協委員的資格，官方迄今並未透露原因。

跡象顯示，張金紅被撤銷全國政協委員資格恐非正常因素，中國社交媒體「微博」已經撤下所有與她有關的內容，包括消息傳出後引發網友的議論。

中國全國政協即將於3月4日召開，新華社報導，中國政協第13屆全國委員會第49次主席會議24日審議通過了關於撤銷張金紅政協第13屆全國委員會委員資格的決定，提請第15次常委會會議追認。

中國航天科工集團有限公司官網資料顯示，張金紅現年55歲，河南舞陽人。1995年12月加入中國共產黨，1989年8月參加工作。航空航天工業部三院三部導彈總體設計專業研究生畢業，研究員。現任航天科工三院科技委常委、型號總設計師。

張金紅曾任中國航天科工三院某型號副總設計師，並負責「九五」預研型號的技術抓總工作，曾獲得中國航天部科學進步一等獎、二等獎，中國航太科工三院二等功等。

2018年1月，中國航天科工集團有8人當選第13屆全國政協委員，張金紅是其中一人。她因為是國防工業少見的女專家，此前被官方宣傳稱為「航天玫瑰」。

財新網報導，中國撤銷政協委員資格的現象並不少見，梳理相關原因可見，有些是因涉嫌違法犯罪，有些是因工作變動或者政協委員的正常換屆或者退休。而張金紅被撤銷資格的原因仍有待官方進一步公布。

中國 全國兩會 退休

上一則

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

延伸閱讀

加州台灣同鄉聯誼會 2月27日舉辦線上醫學講座

加州台灣同鄉聯誼會 2月27日舉辦線上醫學講座
美艦通過台海 專家：拜登延續圍堵政策確定

美艦通過台海 專家：拜登延續圍堵政策確定
殖利率驟升 專家：不代表通膨

殖利率驟升 專家：不代表通膨
接種率提高 州長擬取消口罩令

接種率提高 州長擬取消口罩令

熱門新聞

中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用