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兩國關係走低之際 中印外長通話 將設溝通熱線

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
圖為駐守在中印邊界的印度邊防安全部隊。(Getty Images )
圖為駐守在中印邊界的印度邊防安全部隊。(Getty Images )

中國國務委員兼外長王毅印度外長蘇傑生通電話，雙方同意建立溝通熱線，及時交換意見。王毅說，近期中印一線部隊在班公湖地區完成脫離接觸，現地局勢明顯緩解，應珍惜這不易局面。印度對華政策近期發生搖擺倒退，雙方務實合作受到影響，這不符合雙方利益，應從易到難，循序改善雙邊關係。

據新華社報導，王毅表示，去年中印邊境事態的是非曲直十分清楚，既往教訓值得深刻汲取。近期，印度對華政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符合雙方利益。過去幾十年經驗反復表明，突出分歧無助於問題的解決，還會侵蝕互信的基礎。

王毅說，近期中印一線部隊在班公湖地區完成脫離接觸，現地局勢明顯緩解。雙方務必珍惜當前來之不易的局面，共同鞏固既有成果，保持磋商勢頭，進一步緩和事態，完善邊境管控機制，推進邊界談判進程，不斷積累增進互信，實現邊境地區和平安寧。

王毅表示，兩國關係持續走低，對雙方都是不必要的消耗和損失。要堅持兩國領導人達成的戰略共識，堅定走相鄰大國互信合作的正路，不走懷疑猜忌的歪路，更不走消極倒退的回頭路。

王毅指出，要妥處邊界問題，避免雙邊關係因此陷入負面循環。邊界爭議是客觀現實，應予足夠重視和認真對待，但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置。

王毅強調，要堅持兩大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制，合作發展而不是互壘高牆。雙方可以從易到難，循序漸進，為進一步改善兩國關係、推進務實合作積累條件。

蘇傑生表示，日前兩軍在班公湖地區脫離接觸是雙方認真落實兩國外長莫斯科共識的重要成果，印方希同中方加強對話協商，儘快實現其他地區全面脫離接觸，推動兩國邊境局勢持續降溫，維護邊境地區和平安寧。印方願從兩國關係長遠發展和整體大局出發，落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係儘早重回正軌。

王毅 邊境 印度

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