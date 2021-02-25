中國車用晶片短缺 恐長達10年

中國去年汽車產銷量雙雙突破2,500萬輛，居全球之冠，但卻面臨車用晶片高度對外依賴的問題。圖為一汽-大眾在青島生產的汽車，準備透過鐵路運往中國各地。新華社

全球汽車 晶片供不應求，讓汽車產銷大國的中國 感受深刻。中國汽車芯片產業創新戰略聯盟指出，中國車用晶片進口率超過九成。中國新能源汽車技術創新中心總經理原誠寅更指出，中國汽車晶片短缺可能會持續長達十年之久。

據中國新聞周刊報導，近年來，隨著汽車電動化、智慧化、網聯化程度不斷提高，晶片在汽車中已有廣泛應用。

受新冠肺炎疫情影響，去年上半年全球車市陷入低谷，車廠紛紛大幅削減對汽車晶片的訂單。但去年下半年，全球汽車市場穩步復甦，尤其是中國車市快速復甦，迅速推動晶片需求大幅增長。此外，極端天氣和自然災害也進一步加劇了晶片危機。

報導指出，在這一輪汽車晶片短缺危機中，中國作為全球最大新車產銷量市場，暴露出長期以來車用晶片對外依賴嚴重，「卡脖子」問題進一步凸顯。

中國汽車芯片（晶片）產業創新戰略聯盟的數據顯示，2019年中國自主汽車晶片產業規模僅占全球的4.5%，中國車用晶片自研率僅約一成，車用晶片進口率超過九成，中國汽車晶片市場基本被國外企業壟斷。

報導表示，為提升關鍵汽車晶片自主供給能力，去年9月，中國科技部、工信部、新能源汽車技術創新中心聯合70多家企、事業單位，共同成立「中國汽車芯片產業創新戰略聯盟」，努力實現中國汽車晶片產業的自主安全可控和全面快速發展。

中國國務院 辦公廳去年11月發布「新能源汽車產業發展規劃」也明確提出，將著力推動車控操作系統及計算平台、車規級晶片等自動駕駛技術和裝備研製。

報導稱，不少中國車廠目前都積極布局汽車晶片。中國唯一擁有車規級智能晶片前裝量產能力的科技廠「地平線」，近期完成的C3輪融資就有多家汽車產業鏈上下游企業參與，包括比亞迪、長城汽車、長江汽車電子、東風資產等。

中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，目前全球性的汽車晶片短缺，至少要到第三季或第四季才能緩解。但從當前技術水準來看，中國汽車晶片要實現國產替代，可能還要等到三至五年以後。