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中國迫害新疆穆斯林 藉司法羅織罪名判長期監禁

中央社北京24日綜合外電報導

人權團體今天表示，中國已大幅增加藉正式法院系統起訴新疆穆斯林少數民族的作法，並依「尋釁滋事」及送禮給海外親戚等模稜兩可的罪名，判處長期監禁。

除了這些有罪判決之外，估計還有百萬名維吾爾人以及其他以穆斯林為主的少數民族被關押在新疆的「政治教育」營裡。

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，自2016年以來，新疆已有25萬人以上被正式判刑與監禁。

人權觀察資深研究員王松蓮發表聲明說：「儘管有法律包裝，新疆監獄關押的許多人犯，都是因討生活與參加宗教活動而被定罪的一般民眾。」

美國國務院表示，中國在新疆的所作所為無異於種族滅絕；同時加拿大國會議員昨天也通過了類似的聲明。

人權觀察指出，中國2017至2019年鎮壓維吾爾人與其他以穆斯林為主的少數民族期間，新疆的刑事判罪案例驟增。

人權觀察引述政府數據指出，新疆各級法院在2017 年把將近10萬人判刑，較2016年的不及4萬人增加。

這個人權團體說，警方、檢方與法院都遭到施壓，必須以反恐為由，「施加快速而嚴厲的懲處」，結果造成很多人在並未真正犯罪下遭到關押。

人權觀察表示，會被判刑的行為包括「告訴他人什麼是『非法（haram）和清真（halal）』」，以及送禮給在土耳其的親友，同時刑期也變長。

2017年前，約11%案件的刑期超過5年，而2017年，則是達到87%。

一名中國外交官員則駁斥報告當中陳述的調查結果，並說人權觀察「對於有關中國的議題總是充滿偏見，常常發布汙衊中國的不實聲明，他們的指控不值得採信」。

中國外長王毅22日宣稱，北京對待新疆少數民族的方式是中國人權進步的一個「亮點」。

中國 新疆 國務院

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