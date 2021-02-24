吉利和Volvo宣布合併 將在三電、高度自動駕駛等合作

吉利控股集團董事長李書福。（中新社）

中國 吉利控股集團24日宣布，在保持現有獨立公司架構基礎上，與豪車品牌富豪汽車 （Volvo）合併，將在動力總成、三電技術、高度自動駕駛等業務領域進行合併及協作，發揮協同效應，真正實現業務整合的最大價值。

浙江新聞報導，富豪汽車和吉利汽車聯合宣布達成最佳合併方案，在保持各自現有獨立公司架構、實現戰略目標的同時，繼續拓展合作領域，在汽車新四化（電氣化、智慧化、網聯化、共享化）方面深化合作，發揮協同效應，真正實現業務整合的最大價值，強化科技優勢，持續引領行業變革。

根據合作共識內容，吉利汽車與富豪汽車將圍繞汽車新四化前瞻技術，在動力總成、三電技術、高度自動駕駛等業務領域進行合併及協作，持續推動科技創新。雙方以股權合併形式將動力總成業務合併成立新公司，重點開發新一代雙電機混合動力系統和高效內燃發動機。除了繼續向雙方供貨外，還向第三方汽車公司提供產品和服務，該公司計畫在年底之前投入營運。

在智慧電動汽車領域，在目前共享SEA浩瀚、SPA2電動車 架構基礎上，雙方已經啟動下一代純電專屬模塊化架構的聯合開發，實現核心技術成果的共享和規模化優勢。富豪、吉利共同合作創造的汽車品牌「領克」、「極星」都將共享該架構。雙方還將在三電和智慧網聯方面實現技術共享，共用電池包和電驅動系統，並透過聯合採購降低成本，這將進一步增強吉利汽車新能源研發實力，為吉利汽車成為一家新四化汽車公司提供有力支持和保障。

在自動駕駛前沿技術領域，雙方將基於各自已有的豐富研發成果和經驗，由富豪汽車旗下自動駕駛軟體技術開發公司Zenseact牽頭，共同開發全球領先的高度自動駕駛解決方案。

雙方還將持續深化在銷售管道和售後服務領域的合作，實現資源互補。據了解，雙方合資打造的領克汽車已於去年底正式宣布進入歐洲，領克將充分利用富豪汽車的海外管道資源，逐步服務全球用戶。

中國自媒體報導，吉利控股集團董事長李書福表示，當下，全球汽車產業正在面臨深刻變革，「我們必須尋求開放協同，合縱連橫。」此次吉利汽車與富豪汽車進一步整合業務，建立更緊密的戰略協同關係，能達到最佳合併效果，這將在瞬息萬變的汽車技術和出行服務領域打造兩家更強大的公司，開創全新發展格局，持續引領行業發展。

富豪汽車集團總裁、CEO漢肯·塞繆爾森則表示，很高興能夠與吉利汽車進一步深入合作，在廣泛評估、詳細研究各種方案後，達成共識，現在的合併和合作方案是加強合作、保障持續增長，並在動力總成等多領域實現最大協同效應的最佳途徑。