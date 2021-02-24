小米再次出手晶片企業 已投資超過40家

小米集團董事長雷軍。路透

小米 在晶片領域又落一子，根據中國 企查查顯示，廣東微容電子日前發生工商變更，新增股東湖北小米長江產業基金，這是今年2月以來，小米出手的第二家晶片企業。

統計小米長江產業基金投資 來自晶片領域相關企業高達40多家，比肩華為的哈勃科技在晶片領域的投入力度，投資範圍覆蓋半導體材料、晶片設計、半導體設備等產業鏈上的各個環節。

創業資本匯報導，廣東微容電子是一家高階片式多層陶瓷電容器製造企業，生產的積層陶瓷電容（MLCC）在市場上已相對成熟；而湖北小米長江產業基金由小米科技和湖北省長江經濟帶產業引導基金合夥共同發起設立，用於支持小米及小米生態鏈企業的業務拓展。

實際上，從小米長江產業基金成立以來，就開始極速加碼投資晶片產業，2020年更是到了晶片投資的巔峰，選在美國極力壓制中國半導體發展的2020年瘋狂投資晶片，小米產業投資部相關負責人曾表示，2020年是中國半導體歷史上最好的一年，過去一年也是中國晶片公司成長最快的一年。

小米集團董事長雷軍也表示，未來小米將繼續加大對晶片研發和投資的投入力度。

今年1月初，包括小米公司在內的9家公司，登上了美國的投資禁令清單，與國家航空航太和半導體企業一同登上熱搜，使得小米在晶片領域的布局再次受到業界關注。

早在2014年，小米就成立松果電子公司，負責晶片研發設計，3年後小米松果發布首款手機晶片「澎湃S1」，使得小米成為繼蘋果、三星、華為之後的第四家能夠自主製造手機晶片的手機廠商，然而之後小米的自研晶片卻少有動靜，澎湃S2一再延期，遲遲沒有上市。

雖然「造芯」之路坎坷，但小米並沒有放棄，與自主研發雙管齊下的是，透過投資晶片產業夯實基礎，2018年9月，湖北小米長江產業基金成立，募集資金人民幣120億元。

就在今年2月初，小米長江產業基金出手，向晶視智慧投資人民幣345萬元，小米長江產業基金持股占比為20.7%，成為晶視智慧第一大股東。

晶視智慧是一家專注於視頻監控及邊緣計算技術研發的晶片設計公司，擁有AI TPU 運算核心及 SoC 晶片整合技術，在北京、深圳、武漢、香港等地設有研發中心和營運機構。