「限韓令」解除？央視與KBS簽署合作協議

中國中央廣播電視總台與韓國放送公社（KBS）22日簽署合作協議，被視為是「限韓令」正式解除。（取自央視新聞）

中國 影視娛樂業實施長達4年多的「限韓令」，似乎已經解除。據央視新聞報導，中國中央廣播電視總台與韓國放送公社（KBS）22日以視訊方式簽署合作協議。雙方決定，將建立合作機制，開展在節目內容、媒體技術、產業經營等方面的全面合作，推動兩國人文交流。

報導稱，今年是「中韓文化交流年」，為落實中韓兩國元首共識，央視與KBS簽署前述合作協議，以增進中韓友誼與互信，推進中韓戰略合作夥伴關係邁上新台階。

央視與KBS簽署合作協議，被視為是「限韓令」解除的具體象徵，因為明年將是中韓建交30周年，雙方將開展一系列慶祝活動。中國與南韓 是在1992年8月24日正式建立大使級外交關係。

中國國務委員兼外交部長王毅 本月16日與南韓新任外長鄭義溶通電話時指出，今年是「中韓文化交流年」開啟之年，明年將迎來中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義。

王毅表示，中韓互為重要近鄰和戰略合作夥伴。在兩國最高領導人關心指引和雙方共同努力下，兩國關係正朝著實現共同發展、致力地區和平、攜手振興亞洲、促進世界繁榮的目標邁進。

南韓2016年決定允許美軍部署被認為主要針對中國的「薩德系統」（終端高空防禦飛彈，簡稱『THAAD』）。當時就傳出，中國官方將以全面封殺南韓藝人演出和南韓娛樂節目作為制裁。

這項「限韓令」包含：禁止韓星在中國演出；停止新的南韓文化產業公司投資；停止南韓偶像團體面向1萬名以上觀眾的公開演出；禁止新簽南韓電視劇、綜藝節目合作項目；禁止南韓演員出演電視劇在中國電視台播放等等。

「限韓令」2016年9月1日起實施。儘管中國官方從未證實有所謂的「限韓令」，但南韓影視娛樂業過去幾年在中國的發展確實明顯受阻。

但「限韓令」解除後，南韓影視娛樂業能否再度掀起當年的「韓流」 熱潮不無疑問。據騰訊新聞報導，中國電視劇制作產業協會會長尤小剛表示，以前南韓與中國之間單向合作較多，南韓只是把中國作為單向輸出的市場，對中國文化沒有對等接受。

尤小剛指出，未來的中韓文化交流，將更注重於雙方的對等交流，「不會再基於以前的那種單向的互動性差的合作了，而會是一個比較好的互動性強的合作」。