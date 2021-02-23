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中歐投資協定除外 歐盟：很多事情可與拜登合作

路透：中國今年可能也不設GDP目標

記者賴錦宏／綜合報導

中國全國兩會（人大和政協會議）將在3月初召開，疫情因素及中國正在弱化「唯GDP至上」，今年或許會參照去年做法，不設GDP成長目標，而是透過就業、物價等其它綜合指標的設定，以實現「6穩」和「6保」等經濟社會目標。中國積極財政政策下的赤字率或會收縮在3.5%左右，財政支出的有效性更需提升。

據路透報導，中國全國政協經濟委員會副主任劉世錦在1篇文章中提到，由於疫情衝擊，去年中國沒有提出具體的GDP成長目標。下一步建議採取就業指標帶頭、GDP收尾的增長指標體系。穩增長是為了穩就業，就業指標也能有效衡量社會資源利用狀態，應成為力爭完成的指標。

中國官方還可採若干體現新發展理念的全局性指標，包括居民人均收入、物價水準、宏觀槓桿率、全要素生產率和單位GDP碳排放強度等。

中國國家發改委副主任寧吉喆在解釋中國去年沒有設定經濟增速目標時也提到，沒提經濟增速具體目標，不等於經濟增長不重要。要看到無論保民生、保就業，還是脫貧攻堅，都要有經濟增長支撐。

在政策不急轉彎前提下，政策力度大小的把握顯然更考驗決策制定者，而降低赤字率是多數學者的共識。

不過，梳理中國各地兩會後發布數據看，不少省分仍將今年經濟增長目標設定在6%以上。北、上、廣等地將目標設置在6%以上。湖南7%以上，西藏9%，湖北、海南更設定在10%以上。

中國 就業 全國兩會

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