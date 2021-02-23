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中國不允許單身女性凍卵 衛健委：有3考量

陳言喬
中國國家衛建委。（澎拜新聞）
中國國家衛建委。（澎拜新聞）

中國法規不允許單身女子凍卵，中國國家衛生健康委員會(簡稱「衛健委」)表示主要有三個方面的考慮：應用卵子冷凍技術存在健康隱患；凍卵應用在學術界存在較大爭議；嚴防商業化和維護社會公益等。

北京日報用戶端報導，單身男性可存精，但單身女性不可凍卵。中國國家衛生健康委在近期公開的一份對政協委員提案的答覆中表示，目前，以延遲生育為目的，為單身女性凍卵不符合中國法律法規有關規定。主要有三個方面的考慮：

一是應用卵子冷凍技術存在健康隱患。與男性生育力保存技術不同，女性卵子冷凍技術是有創性操作，技術實施難度大於凍精。在取卵和卵子凍存、解凍、移植過程中均存在技術風險，危害女性健康。35歲以上高齡孕產婦發生妊娠期合併症、併發症以及出生缺陷的風險將會顯著增加，為單身女性凍卵有進一步延後女性生育年齡的可能性，不利於保障女性和子代健康。

二是為延遲生育為目的的卵子冷凍技術應用在學術界依然存在較大爭議。由於技術起步較晚，受開展時間所限，卵子冷凍技術的安全性和有效性、尤其是子代安全性仍然需要長期隨訪資料進一步證實。國外相關人群研究表明，卵子冷凍技術的成功率隨女性年齡增加而下降。

三是嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則。超出醫學指征、將輔助生殖技術作為商品向健康人群提供，會不可避免地促使以盈利為目的導致技術濫用。目前部分媒體使用「後悔藥」、「生育險」等說法對卵子冷凍技術進行渲染，容易產生誤導，帶來技術濫用的風險和不良社會影響。

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