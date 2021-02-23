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連11年！香港再蟬聯全球最貴住宅市場

編譯季晶晶／綜合外電
香港2020年連續11年蟬聯全球最貴住宅市場。歐新社
香港2020年連續11年蟬聯全球最貴住宅市場。歐新社

香港連續11年蟬聯全球房價最難負擔的城市，凸顯出這座金融城市的收入差距。

根據智庫Urban Reform Institute和Frontier Centre for Public Policy發布的報告，香港去年超越溫哥華、雪梨和奧克蘭，再度成為全球最讓人負擔不起的住宅市場。2020年，這個亞洲樞紐城市的房價中值，相當於家庭收入中值的20.7倍，僅略低於前一年的20.8倍。

收入下滑和房價上漲導致2020年在各大主要城市購屋更形吃力。香港之外，疫情加劇貧富差距的緣故，排名前十大的其他城市，住宅負擔能力也不如前一年。

溫哥華維持第2名，房產價值的中值升至家庭收入的13倍，相較下，2019年為11.9倍。雪梨仍是全球第3昂貴的市場，接下來是奧克蘭，一年前這座紐西蘭人口最多城市排第6位。

新買家湧入，尤其是在郊區，使得這些城市的房價上漲。報告聲稱，許多已因住宅通膨而遭受最嚴重後果的低收入和中等收入家庭，生活水平可能進一步降低。

報告指出，「住宅負擔能力下降代表對中等收入家庭的生存威脅。近幾十年來，已經加劇的不平等現象很大程度上歸因於住宅成本上漲。」這份研究涵蓋美國、澳洲和加拿大等8國92個大都會區的數據。

房價 香港 低收入

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