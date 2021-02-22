華為發布新一代摺叠屏手機 首批昇級鴻矇系統

華為消費者業務CEO余承東表示，MateX2採用全新雙旋水滴絞鏈設計，主螢幕為8吋。(華為官網直播)

華為 22日晚間發布新一代摺叠屏旗艦手機 MateX2。華為常務董事、消費者業務CEO余承東表示，已為MateX2準備足够大產能，另外，MateX2將首批昇級鴻矇操作系統。

華為2019年發布了第一代摺叠屏手機MateX，開啟了5G摺叠屏手機新紀元。2020年又發佈第二代摺叠屏手機MateXs，實現了摺叠屏手機從硬件到生態的演進。

22日晚發布的新一代摺叠屏手機進行了多個創新，如內折無縫、微痕的摺叠設計，雙旋水滴鉸鏈，8:7.1黃金比例的8英寸沉浸式大屏等。

在芯片方面，MateX2搭載華為自主研發的麒麟90005GSoC芯片。余承東表示，MateX2將於2月25日正式開售，並準備了足够大的產能。

MateX2在操作系統上也將有創新。去年12月，華為發布了HarmonyOS2.0手機開發者Beta版本，該鴻矇系統何時落地華為手機為公眾所期待。余承東在發佈會上表示，今年4月份開始，華為旗艦手機可陸續昇級HarmonyOS，華為MateX2將首批昇級。

MateX2手機的256G版本售價1萬7999元人民幣 ，512GB版本售價1萬8999元人民幣。與前兩代相比，新一代摺叠屏手機在應用上也更為豐富。據介紹，截至目前，中國國內TOP200應用已實現100%大屏適配，覆蓋閱讀、視頻、網購、遊戲、社交、辦公、出行、理財等多個場景。