陷「獨活」風暴!團長祁發寶康復 手上拿的東西受矚

祁發寶介紹受傷情況。（取材自新甘肅客戶端）

中國 日前證實去年的中印邊界衝突有4名士兵陣亡後，許多人注意到唯一活下來的團長祁發寶。有微博 大V質疑實際傷亡人數、為何只有團長獨活等，遭到微博禁言，博主也被刑事拘留。而祁發寶昨天近況照片曝光，他臉上還看得出明顯的傷痕，讓許多網民感到心疼。

北京 日報報導，據新甘肅客戶端、天祝縣融媒體中心消息，21日上午，甘肅武威市委副書記趙立新、常務副市長王國斌和武威軍分區副司令員吳沖，率領慰問團赴新疆烏魯木齊，探望來自武威的祁發寶及家屬。

在曝光的照片中，祁發寶正向慰問團解說自己的傷勢，他一手指著自己的額頭，另一手拿著一個3D列印的顱骨模型，模型左上方有大面積的缺損，對比祁發寶本人的頭部左上方，也有清晰的傷痕。

報導說，經陸軍軍醫大學附屬醫院的專家們精心救治，祁發寶已於春節前傷癒出院，身體恢復情況良好。同一天，安康電視台官方號也發布了一段宣稱是20日祁發寶接受朋友探望的影片，畫面中的祁發寶笑著與朋友合影。

消息曝光後，許多網民感佩祁發寶英勇衛國，稱他是「英雄團長」，也有人看到他解說傷勢的照片後留言：「可見當時受了多重的傷」、「四位烈士的犧牲估計更慘烈，想想就難受」。

中國官方18日公布發生在去年6月的中印邊界衝突細節，稱士兵陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉4人在衝突中死亡，並授予受傷的祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號。