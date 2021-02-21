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「小馬雲」回鄉 保姆稱：父親與學校共同決定

記者賴錦宏／即時報導
「小馬雲」范小勤(右)和保姆王雲輝曾一起四處旅遊，拍抖音。(新浪微博照片)
「小馬雲」范小勤(右)和保姆王雲輝曾一起四處旅遊，拍抖音。(新浪微博照片)

年僅13歲、樣貌與阿里巴巴集團始創人馬雲極為相似的江西男孩范小勤，傳出上月被網紅公司解雇，並送回老家。有中媒引述范小勤的保姆指，范小勤自小患有矮小症，加上本身智力有缺陷，將范小勤送回老家是家長與學校一起商量後的決定。

中國傳媒早前報導，范小勤從石家莊回到老家已一個多月，見到他頭髮凌亂，身材發胖，連「2+2等於幾」都答錯。他唯一擅長的是在鏡頭前叫網紅公司教他的口號，或向觀眾打招呼和飛吻，更直言拍照要收費，被外界質疑他因失去利用價值被公司拋棄。近日，范小勤在石家莊讀書時的保姆王雲輝近日對「紅星新聞」澄清，表示希望不會再有網路謠言，以孩子身高智力來做文章。

王雲輝指，范小勤於2015年起為人所認識，她於在2017年下半年開始照顧范小勤。由於發現到范小勤從2015年起身高沒有變化，故此曾帶他到正規的三甲醫院做了檢查。王雲輝提供一份河北醫科大學第一醫院2020年12月的診斷報告，顯示12歲范小勤被診斷出患有「矮小症」。

王雲輝又稱，在她開始照顧范小勤前，范小勤的智力就存在問題，年僅10歲的他並不知道自己多少歲，也不知道1+1等於多少。他被送到石家莊後，一直都有讀書，但在班上不太合群，甚至影響到其他同學學習，學校老師對此亦感到很費力。為了保護孩子，當時並沒有對外公布范小勤的情況。王雲輝強調，將范小勤送回老家是和范小勤父親和學校一起商量後作出的決定。

報導稱，父親范家發則證實，兒子近幾年在外面讀書學習上一直沒有進步確實與孩子本身智力缺陷有關。作為父親的他也沒有抱太高期望。

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