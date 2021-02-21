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放開計畫生育？中國官方態度轉趨保守 民間多贊成

中央社台北21日電
中國東北三省可能率先試辦放開計畫生育，引發各界熱議。(美聯社)
中國東北三省可能率先試辦放開計畫生育，引發各界熱議。(美聯社)

中國東北三省可能率先試辦放開計畫生育引發各界熱議。港媒引述中國去年一項大型調查顯示，近5成3的受訪者贊成取消計畫生育。但專家認為，即使東北試辦及全國實施，也未必能提升生育率。

有中國全國人大代表建議，東北三省可全面解除生育限制以解決人口減少問題。中國國家衛健委18日答覆，這一建議「很有參考價值」，指東北在深入研判對經濟社會的影響後，提出「全面生育政策」的試點方案。消息一出，引起中國社會熱烈討論。

但中國國家衛健委隨後又發表聲明，指東北地區人口長期減少的原因是多方面的，「不是簡單放開生育政策就能解決的」，全面放開生育政策限制的觀點需要全面深入的研究論證。至於「東北地區將試點放開生育限制」、「生育政策將全面放開」等推測，「不是答覆（全國人大代表）的本意」。

衛健委上述聲明立即引起外界揣測，認為中國官方對東北試辦乃至於全國取消計畫生育，改採保留態度。

香港01報導，中國中山大學2020年發表的調查顯示，在1萬4358名受訪者中，支持全面放開計畫生育政策者達52.93%，反對者18.81%，近1/3持中間態度。

就年齡層來看，「90後」（1990至1999年出生者）支持全面放開生育政策的比重最低，僅40.91%，較「80後」少了10.27個百分點，更較「50後」及以前出生者低17.66個百分點。

這項調查還針對2307名屬「旺盛育齡期」（15至39歲）的女性作調查分析。結果顯示，支持全面放開生育政策者僅45.38%，低於整體受訪者。若就城鄉差異來看，15至39歲的城市女性傾向於政策放開，但同齡的農村女性反對比例相對較高。

中國社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸日前發表文章說指，當前生育率下降的核心原因是「生育意願的低迷」，人們理性生育意願下的子女數已低於政策允許數，即便完全放開生育限制，生育率也未必回升」。

自由亞洲電台報導，美國威斯康辛大學研究員、「大國空巢」作者易富賢認為，人口政策、計畫生育是基本國策，怎么可能試點。「單獨二孩」就試點失敗，「全面二孩」也失敗了，如果再在東北試點就是大笑話。

易富賢感嘆，中國官方的各種刺激生育補救措施為時已晚，並應在1991年就停止計畫生育。同時，中國2020年的實際出生率比官方公布的還要低約20%，是清朝中葉以來最低。

中國 計畫生育 美國

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