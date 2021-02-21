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德媒指病毒源自武漢實驗室 中使館：疫情是天災

中央社／台北21日電
圖為一名中國保安2月3日在武漢實驗室外阻擋記者採訪拍攝。(美聯社資料照片)
圖為一名中國保安2月3日在武漢實驗室外阻擋記者採訪拍攝。(美聯社資料照片)

中國駐德國大使館昨天發表文章，對德國第一大報「畫報」報導2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是「武漢實驗室洩漏」等表示不滿，並稱「疫情是天災，中國同其他國家一樣，都是受害者」。

中國駐德國大使館昨天在官方網站發表文章，稱「畫報」（Bild）日前「再次發表消息和評論，散布和炒作所謂的『武漢實驗室洩露』的『陰謀論』、『中國責任論』、『賠償論』。」

文章稱，「疫情是天災，中國同其他國家一樣，都是受害者」。

文章表示，武漢病毒研究所P4實驗室具有嚴格的防護設施和措施。在2019年12月30日接收COVID-19患者的首批檢測試樣前，「該所完全沒有接觸過、研究過或者保存過新冠病毒」。

文章指稱，疫情發生以來，中方國際通報的管道始終快速、及時、公開、透明。中國政府和世界衛生組織（WHO）雙方公布的時間線是清晰有力的明證。

這並非中國駐外國大使館首次出面反駁COVID-19病毒起源武漢的說法。

英國首相強生（Boris Johnson）日前被問及誰應當為疫情源頭資訊缺乏透明度負責時，就表示「很顯然大部分證據似乎表明，疫情起源於武漢」。中國駐英國大使館當時就以發言人名義駁斥，並稱中方始終堅持開放、透明的態度。

中國 疫情 武漢

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