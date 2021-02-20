中共為「不明原因」下台華國鋒正名 讚是「優秀黨員」

華國鋒（舉手者）1976年在毛澤東過世後接任中共中央主席，40年前遭逼宮辭任，如今在百年誕辰之際，獲「正名」機會。（新華社）

16日是中共 原中央主席華國鋒的百歲冥壽，中共昨天出人意料的在北京 舉行了「紀念華國鋒同志誕辰100周年座談會」高規格紀念，並讚譽華國鋒是「中共的優秀黨員」、「為黨和人民事業作出了重要貢獻」。毛澤東嫡孫毛新宇也罕見露面。分析指出，這是中共首次對「不明原因」下台40年的華國鋒作出歷史評價，為其「正名」。

本報系報導，華國鋒1971年在中共湖南省委書記任內，由毛澤東點名調進國務院 協助周恩來及列席中共中央政治局會議，他在周恩來逝世後代總理，並在毛澤東逝世後出任中共中央主席和中共中央軍委主席，是中共史上唯一身兼此三職者。

紀念華國鋒同志誕辰100週年座談會在北京人民大會堂舉行。中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席並講話，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席。 (新華社)

華國鋒得到毛澤東的看重，但仍於1981年的中共十一屆六中全會上辭任，次年更被拿下中共中央副主席和政治局常委，後來只任中共中央委員，一直到2008年8月逝世。中共一直未清楚說明華國鋒辭任原因，外界傳言指他下台是因被「逼宮」。

儘管中共中央有慣例，對出任過中共中央政治局常委以上的人物，都會選擇百年誕辰開座談會來紀念，僅少數除外，比如前中共中央總書記趙紫陽。中共中央在華國鋒百歲冥壽這年為他舉行紀念座談，還是出人意料。但更出人意料的，是中共中央領導人在會中對華國鋒作出了高評價。

據官媒新華社報導，中央書記處書記王滬寧以及國務院副總理韓正等兩位中共中央政治局常委都與會。王滬寧在會中表示，華國鋒是中共的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士；「華國鋒同志的一生，是革命的一生、戰鬥的一生、全心全意為人民服務的一生，為黨和人民事業作出了重要貢獻」。

王滬寧並稱紀念華國鋒，就是要學習他黨性堅定、對黨忠誠的政治品格，堅守初心、心係人民的深厚情懷，求真務實、真抓實幹的優良作風，光明磊落、清廉自律的高尚品質。

在毛澤東（右）過世後接任中共中央主席的華國鋒（左），圖為1976年病重的毛澤東與華國鋒見面握手。(中新社)

王滬寧並強調了華國鋒在「粉碎『四人幫』這場關繫黨和國家命運的鬥爭中起了決定性作用」，稱華國鋒「從領導崗位退下來後，仍然關心改革開放和社會主義現代化建設。擁護黨中央的領導，對建設中國特色社會主義事業充滿信心，直到生命最後一息」。

王滬寧、韓正並在會前會見了華國鋒的家屬，華國鋒生前友好、原身邊工作人員和家鄉代表等也參加座談會。其他與會人員還包括中組部部長陳希、國務院副總理孫春蘭等人。

香港01報導，近年很少公開現身的毛澤東嫡孫毛新宇也罕見在會中露面。毛新宇近年通常僅在毛澤東誕辰與忌日現身，上一次公開露面是在2019年11月陪女兒、也是毛澤東唯一曾孫女毛甜懿出席公益活動。