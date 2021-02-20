中國出寨「Clubhorse」神復刻「Clubhouse」

山寨版語音社交軟體Clubhorse。(取材自微博)

標榜「聽後即焚」的網上語音社交平台精英俱樂部（Clubhouse ）早前在中國 掀起一陣熱潮，後來遭到官方封殺。近日，與Clubhouse僅一字之差的「 Clubhorse 」誕生，被認為是Clubhouse的中國山寨版，甚至連使用者界面也幾乎原樣照搬，但推出後很快就無法使用，疑似也遭官方封殺。

綜合媒體2月20日消息，Clubhorse上線不到3小時用戶人數就突破10萬人，首日累近用戶量更有近30萬人。

Clubhorse（右）與Clubhouse（左）界面幾乎一模一樣。（取材自微博）

不過有網友發現，Clubhorse推出後短短不到半天就無法使用，登入時會彈出「因違規已暫停服務」的通知，疑與Clubhouse一樣遭官方封殺。

據介紹，Clubhorse與Clubhouse皆為語音社交平台，從語音實時對話、主持人創建聊天室，嘉賓及其他用戶可圍觀並發言的運作模式，再到產品界面，兩者幾乎一模一樣，猶如「像素級」復刻。唯一不同的是，Clubhorse允許不需要邀請碼即可使用。

對於名稱極度相似一事，Clubhorse的創始人在接受中國媒體訪問時解釋，名稱靈感其實是來自於成人喜劇動畫「馬男波傑克」（BoJack Horseman ）。

山寨版語音社交軟體Clubhorse被下架。(取材自微博)

其實，自從Clubhouse被封殺後，中國已經多次傳出有其他山寨版。就在上週，多家媒體引述網上消息，指阿里巴巴計畫於農曆新年前推出「中國版」的「MeetClub 」，後者與Clubhouse無論在界面、功能都十分相似。

據悉，MeetClub其實並非一個獨立的社交應用程式，僅是阿里巴巴推出的企業版移動通訊平台釘釘（DingTalk ），其所開發出的一個功能或界面，僅為阿里員工內部自用，MeetClub亦沒有商業化計畫。