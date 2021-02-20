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援助流亡港人 中國旅美民運人士發起新黃雀行動

中央社／台北20日電
外媒報導，旅美中國民運人士發起「新黃雀行動」，救援香港流亡抗爭者。圖為反送中民眾高舉「香港獨立」與「光復香港，時代革命」旗幟。中央社
外媒報導，旅美中國民運人士發起「新黃雀行動」，救援香港流亡抗爭者。圖為反送中民眾高舉「香港獨立」與「光復香港，時代革命」旗幟。中央社

歷經反送中、港區國安法後，港人持續出走海外。有外媒報導，一批旅美中國民運人士日前發起「新黃雀行動」，以救援流亡的香港抗爭者。

「黃雀行動」源於香港民主派人士司徒華等人於1989年至1997年間發起、協助在六四事件中遭中共通緝的政治異議人士前往香港，轉赴西方國家。

現居拉斯維加斯的中國民主黨全國聯合總部主席汪岷接受自由亞洲電台中文網訪問時表示，在六四事件之後，香港民主派曾對中國民運人士有過很大的幫助，幾十年後，香港人民正面臨著中共和港府威脅鎮壓時，作為以前受過恩惠的人義不容辭。

現居洛杉磯的中國民主黨全國聯合總部副主席鄭存柱則表示，他們今年春節聚會時，經過討論決定發起這次行動，目的是救助在2019年至2020年之間，參加反送中運動，在香港被抓捕、指控，下一步將面臨審判的抗爭者。

鄭存柱說，目前已有一名從墨西哥偷渡進入美國的香港勇武派抗爭者，得到了他們的幫助。還有好幾個香港人在跟他們聯繫，希望得到美國政府的保護。

據報導，這名受「新黃雀行動」救助的流亡港人是曾親歷香港中文大學、理工大學兩次衝突的19歲勇武派抗爭者，由於沒有英國國民（海外）護照（BNO）無法在英國久留，因此是從對港免簽的墨西哥偷渡進入美國，目前已在辦理美國合法居留身份，正在辦理政治庇護申請。

汪岷並表示，「新黃雀行動」的援助方式包括營救、幫助和安頓，救援對象將不止包括流亡港人，也會有因參加香港反送中運動而被中國當局迫害的大陸人士。

但他也提到，這項行動目前面臨資金困難，需要與各種人道團體和機構合作籌集資金。

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