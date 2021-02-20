中國CDC：新冠肺炎恐長期流行 病毒變種挑戰大

中國疾控中心主任高福稱，中國新冠疫情已進入最後撲滅階段。圖為山西大同古城正月初八當天，不少民眾出門逛廟會。中新社

中國 疾病預防控制中心（CDC）主任高福指出，新型冠狀病毒肺炎或將成為在全球或局部地區長期流行的傳染性疾病。雖然目前已研發出新冠疫苗，但新的病毒變種出現，導致傳染性增加、局部地區疫情 惡化等情況，將帶來更大的挑戰。

高福19日在《中國疾病預防控制中心周報》發表題為《新冠肺炎：漫長的一年，之後呢？》的文章指出，自2019年12月，武漢報告多例不明原因肺炎患者以來，截至2021年2月8日，全球已確診新冠肺炎患者1億580萬5,951例，231萬2,278例確診病例死亡，共有223個國家和地區受到影響。

他指出，人類關於新冠病毒的認知還在不斷更新，比如被感染的患者可能將面對長期的後遺症、反覆感染、復陽和長時間或間歇性的潛伏期等。面對這個全新的病毒，還需要持續的研究，更加深入地了解它，也期待更加開放和包容的國際合作與援助。

高福表示，截至2月3日，中國已接種3,100萬劑新冠疫苗，接種對象包括一線醫護人員、冷鏈行業工作人員、海外工作或學習的人員等，不良反應率不高於流感疫苗 ，證明新冠疫苗的安全性。

對於中國防疫成果，高福稱，中國在發現新冠病毒後，立刻在全國範圍內啟動了防止新冠病毒肺炎的工作，用約2個月時間就將國內病例的日增數量降到個位數，約3個月就取得武漢新冠肺炎疫情防治工作的決定性勝利。

儘管去年底今年初，中國河北、吉林、黑龍江三省的農村地區出現了大規模的地方性疫情，共報告新冠肺炎確診病例2,000多例，但最終疫情也都得到有效控制。

高福說，中國對於防疫總結出「早發現、早報告、早隔離、早治療」的「四早」原則。根據不同地區風險監測和評估 ，建立了靈活有效的隔離管控措施。他強調，目前中國的新冠肺炎疫情已進入最後的撲滅階段。