我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

壓力爆表！中國投信業高層近一年7人英年早逝

記者林則宏／即時報導
中國金融業從業人員在光鮮亮麗的外表下，往往承受著巨大的工作壓力。近一年來，中國投信業至少就有七名高層英年早逝。美聯社
中國金融業從業人員在光鮮亮麗的外表下，往往承受著巨大的工作壓力。近一年來，中國投信業至少就有七名高層英年早逝。美聯社

資產管理規模超過人民幣1.3兆元（約2004億美元）的中國南方基金公司，19日晚間公告，現年58歲的董事長張海波因病去世，震撼中國金融圈。因為這至少是過去一年來，中國第7位英年早逝的投信業高層。

中國證券時報指出，南方基金是中國一家超大型基金公司，主要股東包括華泰證券、深圳投控、廈門國際信托、興業證券等。根據南方基金公司的公告，截至2020年底，南方基金旗下資產管理規模突破人民幣1.3兆元，涵蓋的客戶數量逾1.4億。

張海波，1963年9月出生，曾在華泰證券任職18年，2007年12月，出任華泰證券副總裁， 2016年10月18日起，任南方基金公司董事長。

南方基金19日晚間公告，張海波17日凌晨因病在南京去世，由總經理楊小松暫代董事長職務。

張海波去年12月31日還與南方基金總經理楊小松共同發布《南方基金：以初心，致未來》的文章。如今突然傳出辭世的消息，讓不少人感到意外。

上海澎湃新聞整理，過去一年來，中國已先後傳出多名投信行業高層驟世的消息，分別為：

2020年11月30日，55歲的銀杏谷資本合夥人、銀杏海基金創始合夥人鄭雨林，因過勞在家中心臟病發猝死。

2020年11月29日，年僅37歲的財通基金量化投資部負責人徐益鋆突然離世。

2020年8月20日，廣發證券戰略投行部副總經理張京因病去世，享年35歲。

2020年8月19日，中交基金總經理李雪松因突發心臟病猝死，享年51歲。

2020年4月14日，中海基金管理有限公司常務副總經理宋宇去世，享年55歲。

2020年2月6日，西部利得基金投資總監吳江癌症去世，享年38歲。

澎湃新聞表示，中國基金行業的高薪一直為人津津樂道，但基金從業人員工作壓力大、強度高、常加班、睡眠不足等問題也始終揮之不去。因此，長久以來就屢屢傳出年輕從業人員，因各種原因不幸去世的消息。

中國 證券 人民幣

上一則

《壹週刊》公開張柏芝第三個兒子出世紙 總編輯被控

下一則

中國CDC：新冠肺炎恐長期流行 病毒變種挑戰大

延伸閱讀

浙江醫療人員 新冠疫苗接種意願竟不到三成

浙江醫療人員 新冠疫苗接種意願竟不到三成
78歲老婦接種後猝死 證實與疫苗無關

78歲老婦接種後猝死 證實與疫苗無關
吳孟達心臟病發後露面 「沒真正康復」拍戲硬上拍到哭

吳孟達心臟病發後露面 「沒真正康復」拍戲硬上拍到哭
南加州老婦接種後猝死 證實與新冠疫苗無關

南加州老婦接種後猝死 證實與新冠疫苗無關

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
香港壹傳媒創辦人黎智英。(美聯社)

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

2021-02-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制