浙江醫療人員 新冠疫苗接種意願竟不到三成

浙江去年10月就開展新冠疫苗緊急接種工作，但調查卻顯示，浙江醫療人員的接種意願不足三成。新華社

中國 正積極推進新冠疫苗 接種工作，不過，中國近日公布一項針對浙江省醫療衛生人員新冠疫苗接種意願的調查卻顯示，756名接受調查者中，對於新冠疫苗緊急使用和上市後使用的接種意願竟然分別只有42.46%和27.65%。

據澎湃新聞報導，《中國疫苗和免疫》雜誌18日在網上發表題為《浙江省醫療衛生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查》的論文。

《中國疫苗和免疫》雜誌由中國疾病預防控制中心主辦，這篇論文作者來自中國疾控中心和浙江省疾控中心，中國疾控中心主任高福也列名通信作者之一。

這項問卷調查時間為去年9月至10月，調查對象來自浙江省、市、縣級的醫療和疾控工作人員。

調查顯示，在新冠疫苗緊急使用中，願意接種的人占比為42.46%；在新冠疫苗上市後的使用中，願意接種的人占比為27.65%，明顯低於普通人群中新冠疫苗約90%的接種意願。

文章指出，緊急使用比上市後使用的接種意願高，是由於前者為政府組織，後者為自願選擇。

調查還顯示，在新冠疫苗緊急使用中，女性、碩士及以上學歷者和醫療人員的接種意願更低。作者分析認為，這與高學歷人群接受的社交網絡信息更多、對疫苗有效性和副作用顧慮更多有關。

受訪者願意接種新冠疫苗的原因包括：「如果國家推薦接種，相信接種是有益的」（91.43%）、「可以保護家人/朋友/同事不受感染」（85.77%）、「接種疫苗對預防新冠肺炎 非常有效」（83.22%）。

不願意接種者顧慮最多的是：「擔心新冠疫苗的副作用」（57.69%）、「懷疑新冠疫苗的有效性」（34.14%）、「當地已無新冠病例，不需接種疫苗」（29.81%）、「新冠疫苗需收費」（24.52%）、「社區健康服務中心接種疫苗不方便」（8.66%）。

論文作者建議，「需要制定一些針對性的策略，以解決醫療衛生人員疫苗猶豫和不推薦問題，這將是實施疫苗接種成功的關鍵。」

澎湃新聞指出，浙江多地早在去年10月就開展新冠疫苗緊急接種工作，是中國最早大規模實施緊急接種的省份之一。截至1月28日，浙江已安排重點人群緊急接種疫苗達101.8萬人、138.5萬劑次，均未收到嚴重不良反應報告。