「德州大停電是人禍」 環時拿中美體制對比

美國大半地區近期氣候惡劣，在暴風雪及酷寒天氣影響下，用電需求也遽增，進一步導致供電網不堪負荷。（美聯社）

北極寒流肆虐德州 造成多地斷電及至少21人死亡，中國 官媒環球時報昨天對此連發兩篇評論稱，德州這起災難發生的原因之一顯然是「人禍」，因為美國政府沒有保障好國民的基本人權，致電網規畫等體制出了問題，人民只能自救；反觀中國為人民建構的「全國一張（電）網」，堅實做到了像美國這樣的世界頭號強國都沒能做好的事兒。

環球時報社評指出，一場強大的寒流沉重打擊了德州，導致該州大量地區斷電，數百萬人在家中無電取暖，處境艱難甚至危險。德州科羅拉多市市長波伊德還因發表「遇到困難就找政府要援助『是社會主義政府的可悲產物』」等言論引眾怒而辭職。其實不只波伊德這麼想，很多美國政治人物也是這麼想的。

社評稱，這起災難本不該是發生在美國這個世界最發達的國家，更何況德州還是美國的能源大州，其中一個的原因就是「人禍」導致，美國社會有必要將之視為人權的漏洞反思，但那裡的精英們拒絕那樣做。這和新冠病毒造成美國迄今死亡近50萬人悲劇發生的邏輯是一樣的，那就是資本和政府的注意力都沒有投向對人權的基本保障上，美國對人權的定義越來越狹隘局限在了政治權利領域。

在這個基礎上來看美國出現的新冠疫情、寒災等災難，社評稱這就不足為怪了，這意味著「民主、人權、自由」在美國的概念組合，在一定意義上是「選舉、政治權利、社會達爾文主義」的組合。美國人民必須有能力在遇到災難時自救，否則發生慘狀就是活該。波伊德的話反映了很多與他一樣的美國政客鄙視政府向民生傾注精力的態度，「這樣的美國請不要與中國談人權了」。

社評稱，無論如何，請美國先把寒潮中的人民照顧好吧，結束新冠疫情帶來的死亡吧。並語帶嘲諷的寫道「我們也可以不管這些叫人權，不妨起個『美國優先 』的代號」。

環時並在另一篇評論中指出，德州悲劇的根本原因在於美國電網規畫不是代表最廣大的人民利益，而是代表股東的利益，這就是體制問題。一旦某地區由於各種原因導致缺電該怎麼辦，其實去年年底的中國已經給出了很好的答案。

當時中國南方部分省分「限電」引發外媒大做文章稱出現「電荒」，但在中國建構全產業鏈自主化的「全國一張網」堅實體制保護下，各地區之間相互讓一讓，相互支持，安然度過了寒潮下的限電，如今這個中國的成功經驗卻難倒了德克薩斯的牛仔們，「美方或許未來應考慮跟中國合作解決電網規畫問題」，而不是每次斷電都拿寒潮當藉口。