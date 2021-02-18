我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情衝擊 美國人預期壽命減一年

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

首度披露！去年中印邊境衝突 中國4官兵陣亡

記者林則宏／即時報導
中國披露，去年6月15日中印邊境衝突，共造成解放軍四名官兵陣亡。（取自央視軍事頻道）
中國披露，去年6月15日中印邊境衝突，共造成解放軍四名官兵陣亡。（取自央視軍事頻道）

去年6月15日中印爆發邊境衝突，中國僅披露印軍有20名官兵死亡，對於解放軍的傷亡情況，中國今天才透過官方媒體首度公布，這場衝突共導致解放軍一名團長重傷，一名營長及三名士兵死亡。

中國去年一直未證實這場中印邊境衝突，中國方面傷亡情況。去年9月17日，環球時報總編輯胡錫進也僅在個人微博中透露，「在那場嚴重肢體衝突中，中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數，印軍在那場衝突中一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的。」

央視軍事頻道19日在一篇「喀喇昆侖寫忠誠」的報導中稱，2020年4月開始，有關外軍違反兩國協議協定，抵邊越線搭建便橋、修建道路，頻繁在邊境越線爭控，試圖單方面改變邊境管控現狀，導致邊境局勢陡然升溫。

解放軍報19日頭版則在「英雄屹立喀喇昆侖」的報導中，詳細描述當時衝突爆發情況指出，「2020年6月，外軍公然違背與我方達成的共識，越線搭設帳篷。按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵，蹚過齊腰深的河水前出交涉。」

報導表示，「交涉過程中，對方無視我方誠意，早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使我方退讓。」

解放軍參謀陳鴻宇回憶說，當時「他們的人陸續從山崖後冒出來，黑壓壓擠滿了河灘……」

解放軍報稱，當時印軍以鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創。營長陳紅軍見狀帶人立即突入重圍營救祁發寶。

解放軍報指出，「增援隊伍及時趕到，一舉將來犯者擊潰驅離，取得重大勝利，外軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。」

在這場衝突中，解放軍團長祁發寶身受重傷；營長陳紅軍、士兵陳祥榕、肖思遠戰死。另一名士兵王焯冉則在渡河前往支援途中，為援救被沖散的同袍脫險，自己卻淹沒在冰河之中。

央視新聞表示，中共中央軍委後授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

邊境 中國 驅離

上一則

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

延伸閱讀

解放軍「最強神獸」99A主戰坦克現身中印邊境

解放軍「最強神獸」99A主戰坦克現身中印邊境
衝著美艦？解放軍3大海域密集演習 黃海15天演習啟動

衝著美艦？解放軍3大海域密集演習 黃海15天演習啟動
解放軍向巴基斯坦軍隊緊急提供新冠疫苗

解放軍向巴基斯坦軍隊緊急提供新冠疫苗
中國解放軍 將在大連外海舉行15天軍演

中國解放軍 將在大連外海舉行15天軍演

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
香港壹傳媒創辦人黎智英。(美聯社)

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

2021-02-17 09:56
世衛專家組組長安巴雷克。（美聯社）

世衛專家組長疑中國首宗新冠病例比官方公布更早出現

2021-02-11 15:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆