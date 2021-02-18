王毅：中國不附加政治條件 讓各國打疫苗

中國外交部部長王毅。(新華社)

中國 國務委員兼外長王毅 17日在北京，透過視訊出席聯合國安理會新冠疫苗 部長級公開會時表示，應世界衛生組織請求，中方決定向COVAX先提供1千萬劑中國國產疫苗，滿足發展中國家的急需。中國也已向53個發展中國家提供疫苗援助，同時正在向22國出口疫苗。此外，將向聯合國維和人員捐贈疫苗。

王毅強調，中方開展新冠疫苗國際合作，從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件。

王毅說，「我們想的最多的，就是讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，真正成為『人民的疫苗』。」

根據中國外交部官網消息，王毅在前述這場聯合國會議上，呼籲各國攜手「破解疫苗赤字」，加大對發展中國家幫扶。

王毅指出，疫苗迅速、大量進入高收入國家，而貧窮國家幾無所獲，這不僅導致「免疫鴻溝」，也將加劇「發展鴻溝」。各方應該攜手抵制疫苗「民族主義」，促進疫苗公平合理分配，尤其是實現在發展中國家包括衝突國家的可及性和可負擔性，不讓一個有需要的國家被落下，也不讓任何等待疫苗的人被遺忘。

王毅提出，各國應充分發揮聯合國系統作用，繼續增加對世界衛生組織的政治支持和資金投入。「新冠疫苗實施計畫」（COVAX）應當充分體現發展中國家優先原則，保證衝突地區及受制裁國家的供給。

王毅說，中國國家主席習近平曾向全世界宣示，中國疫苗將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出貢獻。

他強調，「中方言出必行」，將繼續同各方共同努力，加強在疫苗、防控等各領域合作，推動構建人類衛生健康共同體。