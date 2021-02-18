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中國百萬劑疫苗19日抵港 林鄭將接種

香港特派員李春／香港報導
隨著新冠疫情趨緩，港府18日放寬社交距離。不過進入餐廳等場所前須掃描「安心出行」二維碼，或登記個人信息。（路透）
隨著新冠疫情趨緩，港府18日放寬社交距離。不過進入餐廳等場所前須掃描「安心出行」二維碼，或登記個人信息。（路透）

香港政府宣布，首批百萬劑中國科興新冠病毒疫苗，將於19日運抵香港，德國製造的BioNTech疫苗，首批百萬劑預料月底前運抵。香港將為醫護人員等5類人士先行接種，接種計畫23日開始預約，首5間接種中心26日起運作。

香港食物及衞生局局長陳肇始18日根據「預防及控制疾病（使用疫苗）規例」，認可中國科興新冠滅活疫苗（克爾來福）在香港作緊急使用。

港府公務員事務局局長聶德權說，接種疫苗是個人決定，市民接種前要先簽署、確保知情同意。他稱從科學、醫療及面對疫情等角度，接種疫苗可保護自己及家人。

對於接種疫苗後的檢疫安排及跨境出行等情況，他強調要以科學及實證為本作為評估，如涉及兩地通關往還，要與中國或其他政府商討。

陳肇始強調，接種疫苗都是自願的，而一般疫苗亦可能有副作用，當局會做到資訊更透明，顧問專家委員會對每款疫苗都設下附加條件。港府亦提出初期設立涉及10億港元（約1.3億美元）的保障基金，希望公眾安心。民眾接種疫苗後，建議在現場逗留，觀察30分鐘，如有需要可即時得到駐場醫護處理。

港府公布5類人士優先接種疫苗，包括醫療機構人員，以及參與抗疫的工作人員；60歲以上人士（70歲以上長者的陪同人士可獲安排接種，名額最多2人）； 安老及殘疾人士院舍的院友及員工；維持必要公共服務的人員；跨境運輸口岸港口工作人員，例如跨境貨車司機、機組人員等。

港府表示，優先接種的5類人士共有約240萬人。港府會留意疫苗供應，考慮擴展至16至59歲、有長期健康問題的人士，隨後為60歲以下的其他人士接種。

香港特首林鄭月娥18日透過社交媒體說，她會接種首款抵香港及批准緊急使用的疫苗，相信會是科興疫苗。香港區的人大代表和政協委員，則透過香港中聯辦安排，18日集體前往深圳，接種中國國藥的疫苗。

香港3間大學聯合進行的1項調查發現，只有近4成受訪者表示，願意立即接種港府批准使用的新冠病毒疫苗，長期病患者比非長期病患者更願意即時接種。研究團隊建議，港府發布的疫苗資訊要保持透明及準確。

北京科興中維的工作人員在包裝車間，展示西林瓶包裝新冠病毒滅活疫苗。（新華社）
北京科興中維的工作人員在包裝車間，展示西林瓶包裝新冠病毒滅活疫苗。（新華社）

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