疫情下出國留學生卻增加 中國擬抑制「低齡留學風」

中國教育部將建立「不鼓勵低齡出國學習的制度政策」。（圖／取自新浪網）

去年全球雖籠罩在疫情陰霾下，中國 準備出國留學的中學生人數卻反而在增加，中國教育部 今年1月指出，將建立「不鼓勵低齡出國學習的制度政策」，而2016年中國教育部發言人就曾提到，不鼓勵將未成年人送出國，因為孩子還太小，不能獨立生活和學習。

香港「南華早報」報導，中國教育部發布數據顯示，2019年有70多萬個中國人出國留學，比上年增長逾6%。

12歲的明明就是越來越多的中國小留學生一員。他在上海出生，從小學就開始上國際學校，明明的父母都是中國公民，他們認為，送孩子去美國接受高中教育，比他在中國學校透過中考升學 的壓力還小。

但升學壓力只是中國家長決定送孩子出國讀書的原因之一。中國人佳佳的兒子2019年轉學到澳洲阿得雷德讀七年級（相當於國一），她說，兒子以前就讀於北京海淀區一所學校，該校以教學品質高著稱，兒子喜歡游泳和踢足球，但由於平常作業太多，他無法享受這些樂趣。

中信銀行和「胡潤報告」去年11月聯合發布的報告顯示，中國9成以上的高淨值人士表示不會取消孩子的留學計畫，但可能會推遲。

教育專家熊丙奇表示，中國的孩子被送出國上學的另一個原因，就是根深柢固的戶口問題，有些孩子無法在生活和學習的中國城市落戶，不能在當地參加中考和高考，因此他們選擇出國。