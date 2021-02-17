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用胡歌、古天樂為昆蟲命名 論文遭批玩弄文采、胡說

中國新聞組／北京18日電
胡歌(左)、古天樂(右)成了四川叉襀科新物種(中)名稱。(取材自微博)
胡歌(左)、古天樂(右)成了四川叉襀科新物種(中)名稱。(取材自微博)

以古天樂、胡歌命名的四川叉襀科新物種「胡古叉襀」消息批露後引起廣泛關注，有學者批評該學術論文不是一篇規範的分類學論文，文中有10多處引用古文，被批為「賣弄文采，胡說八道」。該論文第一作者王俊潮表示，他是在「學習祖師爺」植物學家胡先驌的寫作方法。

香港01報導，學術期刊「世界生態學」刊登的論文題為「中國四川省叉襀屬（襀翅目：叉襀科）一新種」，文章指新物種胡古叉襀（Nemoura hugekootinlokorum Wang & Meng, sp. nov.），是以胡歌姓名的拼音「Hu Ge」、古天樂姓名的拼音「Koo Tin-lok」加上拉丁化後綴「-orum」命名。

文章提到，古天樂、胡歌低調參與慈善事業，謙抑自居的心態固然值得欽佩；但是，國民偶像宣傳自己的善行義舉，同樣能夠起到正面的引導作用。某些演藝明星積極投身公益活動，卻被偏激的圍觀者詬病為「作秀」。道無賢愚，悟則得之，社會主義建設者本無高低優劣之別。每個人都擁有不可估量的巨大潛能，明星只是一種受關注較多的職業，何必對他們的公益行為求全責備？

紅星新聞報導，該學術論文引用了不少古文，僅註明出處的就有10多處，例如「莊子‧山木」的「乘道德而浮游」、「莊子·在宥」的「浮游不知所求」等，甚至還完整引用唐人唐彥謙的詩歌「過湖口」：「江湖分兩路，此地是通津。雲淨山浮翠，風高浪潑銀。人行俱是客，舟住即為鄰。俯仰煙波內，蜉蝣寄此身」。

一名匿名的研究昆蟲的教授表示該文寫作風格怪，「賣弄文采，胡說八道」。他認為，嚴格來說這甚至不能算是一篇規範的分類學論文。

華希昆蟲博物館館長趙力也表示，在「世界生態學」上發表昆蟲新種的文章確實不妥，「審稿者可能並非昆蟲領域的專家，嚴重一點，這個種可能都不是新種」。在趙力看來，這篇文章更像是一篇科學散文，讓外行人感覺有趣，但內行人會覺得說了很多廢話，而如果在專業分類雜誌上發，很多內容會被要求刪除。趙力評價道：「這篇文章大概可以說是以科研為噱頭的行為藝術。」

該論文的第一作者為王俊潮，文章顯示其單位是中國農業大學，不過王指他自己已經從該校畢業好幾年。他解釋自己文章的寫作方法時表示，他是在「學習祖師爺」植物學家胡先驌。根據資料，胡先驌被認為是中國植物分類學奠基人，並且曾發表「中國文學改良論」一文，站在中國傳統文化立場上，與陳獨秀、胡適等辯論。

中國 胡歌 博物館

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