港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣

香港即將開始施打新冠疫苗，為提升民眾接種意願，港府將設10億港幣疫苗保障基金。新華社

香港 預計3月初開始施打新冠疫苗 ，據香港文匯報報導，為提升市民的接種意願，港府將成立10億港幣（約1.29億美元 ）的疫苗保障基金。未來香港民眾若在接種疫苗後出現傷亡情況，最高可獲賠300萬港幣（約38.8萬美元）。

北京科興公司首批100萬劑新冠疫苗預計明天運抵香港，另一款復星/BioNTech約200萬劑新冠疫苗也將在本月底前送達。香港文匯報指出，在疫苗抵港後約一周內，港府就將展開疫苗接種工作，優先為年長者及醫護人員等注射。

報導稱，香港食物及衞生局將於下周五向立法會財委會提案撥款10億（港幣，下同）設立疫苗保障基金。未來香港民眾一旦因接種新冠疫苗死亡，40歲以下將獲250萬保障額度，40歲或以上的保障額度為200萬。

若因施打新冠疫苗受傷，40歲以下的保障額度為300萬，40歲或以上的保障額度為250萬，申索期限為接種最後一劑疫苗兩年內。

香港民眾從港府保障基金獲得賠償，不影響未來向疫苗製造商提出法律追索的權利，但不可領取雙重賠償，亦即如法院裁定獲藥廠賠償，有關金額將由保障基金賠償中扣抵。

負責統籌疫苗接種工作的香港公務員事務局局長聶德權昨日接受電台訪問時表示，目前疫苗籌備工作已進入最後階段，港府將提供4個接種途徑，包括在全港18區每區設立最少一個疫苗接種中心、醫管局門診、私家醫院和診所。

聶德權表示，將視疫苗運抵時間和數量，預計在疫苗送達後約一周內，就可逐步展開接種工作。至於是否接種疫苗則屬香港民眾個人決定。